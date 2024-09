Golfový resort v Dýšině na Plzeňsku slaví letos dvacáté narozeniny. První míček tu byl totiž odpálen v srpnu roku 2004. Paní Lešová, vy sama golf hrajete?

Hraju, ne úplně často, ale hraju.

A jak jste se k němu dostala? Jak se to stane, že člověk se stane golfistou?

Já jsem měla hodně přátel už kdysi, víc jak před deseti lety, kteří golf hráli. Takže někdy v roce 2013 jsem to prvně zkusila v Karlových Varech a líbilo se mi to hlavně kvůli přírodě.

close info Zdroj: Deník/Kamil Kacerovský zoom_in Dvě desetiletí golfu v Dýšině. Resort má i unikátní oceněnou ostrovní jamku

Čím je vaše hřiště tak unikátní? Čím je specifické?

Je to technické hřiště, není jednoduché. I golfisté, co hrají často, když sem přijedou říkají, že je to vrací zpátky nohama na zem, že najednou zjistí, že to není tak jednoduché. Každá jamka z těch 18 je unikátní. Každou si zapamatujete.

Vy u vás na hřišti máte takovou speciální jamku. Je to ostrovní jamka číslo 11, která byla několikrát vyhlášena jamkou roku. Proč je právě ona jamkou roku v rámci republiky?

Je to tříparová jamka, takže není dlouhá, ale je to ostrov. Green je na ostrově a voda, která je okolo působí jako magnet. Dostat se míčkem na green není úplně jednoduché, je to hlavně o hlavě.

Další podcasty Deníku Ze západu najdte ZDE>>>

Takže to znamená, že spousta míčků skončí ve vodě. Vy sama jste jich tam taky pár asi utopila. Je to tak?

Spoustu.

To je jedna z jamek, o které jsme mluvili. Je ještě nějaká, kterou vy osobně máte ráda nebo která zaujala vás, kterou nějakým způsobem byste vyzdvihla?

Tak já bych asi zmínila jamku číslo 7. My jí tak interně říkáme Hollywood. Je to zase tříparová jamka a vlastně nad greenem té jamky je obrovský nápis, název našeho hřiště.

U mnoha lidí stále převládá pocit, že golf je nedosažitelný sport, finančně náročný. Jaká je pravda?

Tak já si myslím, že každý sport je dneska náročný. Jsou mnohem finančně náročnější sporty, než je golf. Pokud si někdo chce golf vyzkoušet, tak to je otázka stokorun, protože si půjčíte hůl a koupíte si košík míčků na driving a můžete si zkusit odpal. Pokud to někoho zaujme, tak si koupí nějaký golfový kurz u nás anebo se třeba domluví individuálně s trenérem. Ale my se hodně snažíme pracovat s dětmi, aby pro ně byl golf dostupný. Máme spoustu dětských kurzů, akademii, ta je třetí největší v republice. Dneska máme kolem dvou set dětí, které u nás trénují. Spolupracujeme se školami a otvíráme povědomí o golfu, hlavně dětem.

Více vašem podcastu Deníku Ze západu, podívejte se, poslechněte si…