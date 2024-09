Do Plzně přišel v září 2008 z pražské Sparty a stál tak u zrodu nejúspěšnější éry fotbalové Viktorie. Byl u jejího prvního senzačního tažení do milionářské Ligy mistrů, na podzim 2011 si tak zahrál proti takovým velkoklubům jako FC Barcelona nebo AC Milán.

„Samozřejmě, že jsme byli vykulení. Byly to největší světové týmy, v nich ti nejlepší hráči. A teď jsme tam přijeli my, kluci z Plzně. Bylo to vtipný, ale užili jsme si to. I díky tomu, že jsme byli super parta, zažili jsme spoustu srandy,“ vzpomíná Daniel Kolář v podcastu Deníku Ze západu.

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Kolář o setkání s šéfem Barcelony i ambicích fotbalistů Viktorie Plzeň v Evropě

Později si nejprestižnější klubovou soutěž světa zahrál ještě dvakrát, například proti Manchesteru City, Bayernu Mnichov nebo AS Řím, jen zápasy s Realem Madrid kvůli zranění nestihl. V modročerveném dresu má v Evropské lize i skalpy slavných klubů Atletico Madrid, SSC Neapol či Sporting Lisabon.

„Byly tam i zápasy, kdy jsme si spíš zaběhali, než jsme si zahráli fotbal,“ usmál se bývalý záložník. „Ale ale poznáte, že úroveň top mužstev je ještě o nějakých pár levelů nad vámi a že pokud chcete být dlouhodobě úspěšný, tak musíte opravdu tvrdě pracovat. Byla to obrovská motivace,“ doplnil Daniel Kolář.

Když pak ukončil hráčskou kariéru, dal se na funkcionářskou dráhu. A kde jinde, než v plzeňské Viktorii. V klubu, který je rodilému Pražákovi zřejmě souzený, začínal nejprve u mládeže, aby později přešel na pozici sportovního ředitele. Před dvěma lety se tak při další účasti v Lize mistrů vrátil na Camp Nou, kde se při recepci představitelů klubů sešel i s Joanem Laportem, prezidentem FC Barcelona. „Bylo zajímavé sedět s ním u jednoho stolu, stejně jako s Oliverem Kahnem,“ zmínil i bývalého vynikajícího gólmana a později generálního ředitele Bayernu Mnichov.

Loni si zase užil spanilou jízdu Konferenční ligou, kterou ukončila až Fiorentina v prodloužení odvety v Itálii. „Když jsem do Viktorky přicházel, tak to bylo nepředstavitelné, že budeme pravidelně hrát v Evropě. Ale člověk si na to rychle zvykne, je to velký úspěch pro celý klub,“ přiznal Daniel Kolář, který se těší na další výzvu.

Plzeňští fotbalisté se představí v Evropské lize, začínají ve čtvrtek na hřišti Eintrachtu Frankfurt, výkop je ve 21 hodin. Největším tahákem bude domácí zápas s Manchesterem United (12. prosince).

„Je to další gigant, který do Plzně přijede. Já se moc netěším na zápasy se španělskými celky, protože všichni víme, jak technicky kvalitní hráče mají,“ připomněl sportovní ředitel Viktorie Plzeň zápasy s Athletikem Bilbao či Realem Sociedad San Sebastian. Dalšími soupeři Viktorie budou bulharský Ludogorec Razgrad, v domácí premiéře 3. října od 21 hodin, PAOK Soluň, Dynamo Kyjev či Anderlecht Brusel.