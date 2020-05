Obrovské štěstí se usmálo na muže z Ústeckého kraje. Ve Sportce vyhrál 192 milionů korun, což je pátá nejvyšší výhra v historii této hry.

Sázení sportky. Ilustrační foto. | Foto: Sazka

Výherce se přihlásil necelý měsíc poté, co jeho čísla padla. O bohatství se prý rozdělí s rodinou. „V doprovodu manželky přinesl do Sazky čísla několika bankovních účtů, na které chce miliony rozdělit. Během hodinové návštěvy se podělil o své první dojmy i plány do budoucna,“ uvedl Petr Týbl ze Sazky.