Útočník skončil ve vazbě, za jeho čin mu hrozí výjimečný trest.Podle policistů nebyla páteční tragédie výsledkem afektu nebo náhlého hnutí mysli, ale předem plánovaným činem. V rodině už delší dobu přetrvávala nedorozumění. Muž se rozhodl, že členy své rodiny potrestá.

„Podle jeho vlastních slov byli vinni tím, jak se k němu chovali,“ řekl v pondělí 2. května vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jan Lisický.

Agresor si během čtvrtka zmapoval denní režim zbylých členů své rodiny. V pátek ráno počkal, až jeho otec odjede do práce, kolem sedmé hodiny zamířila do školy nejmladší sestra.

Jakmile jeho další sestra odešla venčit psa a on zůstal doma sám se svým bratrem, vzal do každé ruky nůž a vtrhl k němu do pokoje. Okamžitě bez varování na něj zaútočil. Zasadil mu minimálně čtyřicet bodných ran.

„Útok byl veden s obrovskou zuřivostí hlavně na krk oběti, byl naprosto likvidační,“ popsal Jan Lisický.

Poté vrah čekal na návrat sestry. Zaútočil na ni hned v předsíni. Dívka se pokoušela bránit, ale marně. Mrtvou ji odtáhl do kuchyně, kde ji ukryl za kuchyňskou linku. Aby ostatním členům rodiny nebylo nic podezřelé, vytřel množství krve, které v předsíni zůstalo.

Nože si přibrušoval

K vraždám muž použil útočné vojenské nože s čepelemi o délce minimálně dvacet centimetrů. Ty si při čekání na další členy rodiny průběžně přibrušoval a dokonce čepele pomazal olejem. Dočetl se totiž, že tak má rána nožem větší účinek.

Když se kolem poledne vrátila ze školy jeho sedmnáctiletá sestra, s noži v ruce ji donutil, aby vešla na toaletu, kde ji zamknul. Vzal jí mobilní telefon a čekal na návrat svého otce.

Ten se z práce vracel mezi jednou a druhou hodinou odpoledne. Jeho syn na něj zaútočil hned na prahu domu. Otec se pokusil z místa utéct, ale podařilo se mu udělat jen pár kroků a jeho syn jej ubodal před dveřmi domu. Pak se vrah vrátil do svého pokoje a čekal, co se bude dít dál.

Mrtvého muže spatřil čtrnáctiletý kolemjdoucí chlapec. Ihned zavolal záchranku a pokoušel se mu poskytovat první pomoc.

Ve stejnou dobu jako záchranáři na místo dorazili i policisté. Protože jim nikdo neotvíral, obklíčili dům a bouchali na okno. Vrah začal scházet dolů ze schodů, v ten okamžik začala dívka uzamčená na toaletě křičet. Policisté vtrhli dovnitř, kde našli další mrtvá těla a vraha hned zadrželi.

„Pachatel nebyl ani okamžik po skutku venku z domu. Poté, co na místo dorazila policie, nehrozilo občanům Kostelce žádné nebezpečí,“ zdůraznil Jan Lisický.

Kostelec se probudil do rána po vraždě. Hrůzami si rodina prošla už v minulosti

Důvod? Ubližovali mi

Muž po útoku skončil v policejní cele. V pondělí prostějovský okresní soud rozhodl o jeho vazbě.

„Obviněný byl vzat do vazby s ohledem na to, že by se mohl vyhýbat trestnímu stíhání. Hrozí i ovlivňování svědků, a to jak náhodných, tak i přeživší sestry. Současně s ohledem na jeho předchozí chování hrozí, že by mohl dokončit likvidaci celé rodiny,“ zdůvodnila soudkyně Adéla Pluskalová.

Vrah po zadržení vypovídal, policistům se ke svému činu doznal.

„Co se týká důvodů, ty v jeho podání zní tak, že mu bylo členy rodiny bylo ubližováno. Ubližování mělo být na verbální úrovni, není schopen říct konkrétně, čím mu ti lidé ubližovali. Byla to sto a jedna maličkostí, které se postupně přidávaly,“ řekl Jan Lisický.

Duševní stav budou zkoumat

Duševní stav muže budou zkoumat znalci z oboru psychologie a psychiatrie. Ve chvíli zadržení nebyl pod vlivem alkoholu ani drog.V rodině již v minulosti tragicky zemřel jeden z bratrů a matka.

Policisté potvrdili informace sousedů, že rodina byla uzavřená a s okolím příliš nekomunikovala. Policie kvůli násilí v poslední době v rodině nezasahovala, jen před řadou let. Incidenty byly tehdy vyhodnoceny jako přestupek.

Nejmladší sestra "byla nejméně vinna"

Vrah ušetřil pouze svou nejmladší sestru.

„Otázka, proč ušetřil zrovna ji, z naší strany zazněla. Odpověď byla, že byla nejméně vinna,“ uvedl Jan Lisický.

Dívka strávila zamčená na toaletě nejméně hodinu, v současnosti je v péči odborníků.

Kostelecká vražda je v Olomouckém kraji výjimečná. Jan Lisický si za svou praxi nevybavuje případ, kdy by viděl tak zohavené oběti.

„Nesetkal jsem se s takovou míru zuřivosti, kterou pachatel vůči svým příbuzným použil. Útok byl zákeřný, promyšlený, brutální, cílevědomý, naprosto likvidační. Ti lidé neměli nejmenší šanci reagovat. Když se před nimi objevil, okamžitě útočil,“ doplnil.