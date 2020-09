Holčička, která bydlela na Chomutovsku, byla na prázdninách u svých prarodičů.

Na svou kamarádku přišli v sobotu dopoledne zavzpomínat její kamarádi. Svíčku a květiny donesli i ti, kteří s ní v areálu v osudnou chvíli byli.

Všude byla cítit ponurá atmosféra a jindy veselí skejťáci měli v očích slzy. „Znal jsem jí asi čtyři roky,“ řekl jeden z nich. „Je to opravdu strašné.“

Mezi těmi, kteří seděli u srdce ze svíček, byl i Jakub. On byl jeden z těch, kteří páteční tragédii zažil. V době tragédie si tam společně hrálo devět dětí, z ohně se ale bohužel dostalo jen osm z nich. „Nikdy na to nezapomenu,“ řekl. „Byli jsme vevnitř. Na konci toho foam pitu jsme si lehli a jedna z holek vzala zapalovač a začala škrtat,“ popsal hrůzný zážitek.

Podle jeho slov vzplála jedna z kostek, vznikl malý ohýnek. „Uhasili jsme ho a s kamarádem řekli, že jdeme. Ona to ale zapálila znovu,“ zavzpomínal. „To už uhasit nešlo,“ potvrdil jeho slova Vítek.

Děti, kterých tam v tu chvíli bylo devět, začaly vylézat ven. Nebylo to ale nic jednoduchého. „Z toho molitanu trvá dlouho, než se dostanete. Za normální situace kolikrát i minutu.“ Jeden z chlapců se snažil pomoci dostat se ven i uhořelé dívce. „Sekla se tam, nadýchala se kouře a omdlela. Už to nešlo, začala se propadat do molitanu dolů,“ doplnila další z účastnic tragédie.

Děti sice ještě stačili zavolat hasiče a záchranku, na záchranu dívenky už bylo ale pozdě. „Navždycky budu mít toto místo spojené s ní. Plánujeme sem chodit, zapalovat jí svíčky a vzpomínat na ní. Bude opravdu těžké se z toho vzpamatovat,“ dodali všichni.