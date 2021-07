Jaroslav Petráň ze Stebna na Lounsku je přes 25 let profesionálním hasičem. Pracuje na letišti v Karlových Varech, za roky služby u sboru zažil mnohé. Ovšem to, co viděl minulý týden, se nedá s ničím srovnat. Bouře, která se přehnala přes jih Ústeckého kraje, mu poničila dům, stodolu, zdevastovala zahradu.

Stebno. Čtyři dny po ničivé bouři. Poničené střechy domů jsou provizorně zakryté plachtami, ve vesnici se dokončuje úklid. Teď se začne opravovat. | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Člověk je v práci zvyklý na ledacos, ale když se mu to stane doma, je to jiné,“ řekl. S rodinou se okamžitě pustil do úklidu. O víkendu jim pomohla, stejně tak jako ostatním ve Stebně, celá řada lidí – rodina, kamarádi, vojáci, profesionální i dobrovolní hasiči a další dobrovolníci. „Všem moc děkujeme, udělal se obrovský kus práce,“ shrnul.