Pod sutinami domu tehdy zemřely kromě dvou žen ve věku 38 a 60 let i tři děti, které měly dva, pět a deset roků. Strůjce výbuchu zemřel na popáleniny krátce po explozi. Jedenáct lidí z domu utrpělo zranění, z toho tři těžká. V prosinci 2014 zemřel jeden ze zraněných, čtyřicetiletý muž, v nemocnici.



Hrůzný plán

Sedmapadesátiletý Antonín Blažek, obyvatel bytu v přízemí zmíněného domu, tehdy úmyslně na různých místech začal napouštět dům plynem, aby jej později vyhodil do vzduchu. Chtěl se tak pomstít sousedům, s nimiž měl řadu sporů.

Jak postupně ukázalo vyšetřování policie, která později zveřejnila další otřesné detaily případu nemajícího u nás obdoby, mohly být následky ještě tragičtější.

Blažek svůj čin detailně naplánoval. Katastrofě s nedozírnými následky zabránil jeden z obyvatelů domu.

Osudného dne po půlnoci ve dveřích hlavního i bočního vchodu zalomil klíče, aby se nikdo nemohl dostat ven. Ve svém přízemním bytě pustil plyn, nebo poškodil plynové potrubí. Poté se přesunul do suterénu domu. Zde demontoval kuželový ventil hlavního uzávěru plynu. Došlo k masivnímu úniku plynu do společných prostor.

Blažek se vzápětí vracel do svého bytu. Jelikož je zemní plyn zhruba dvakrát lehčí než vzduch, rychle se šířil po domě.

Souseda bydlícího naproti probudily podezřelé zvuky ze sklepa a také zápach plynu. Otevřel dveře a zahlédl Blažka. Zeptal se ho, co v takovou hodinu dělá na chodbě. Blažek odpověděl: „To máte za to!" a vstoupil do svého bytu. Pak domem otřásl mohutný výbuch.

Jak konstatovali policisté, kdyby soused Blažka nevyrušil, zemní plyn by se dostal až do nejvyššího patra. Vzhledem k rychlosti šíření plynu se mohlo jednat maximálně o třicet minut. Následná exploze by měla nedozírné následky. „Mohlo dojít k naprosté destrukci a obětí by zřejmě bylo více, a to i ze sousedního domu," prohlásil později ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Pomsta sousedům

To, co nastalo v domě po explozi, lze jen stěží popsat. Naprostý chaos, nepřehledná situace, nikdo nevěděl, co se děje. Ti, kteří přežili, začali v sutinách hledat své příbuzné.

Blažek měl dlouhodobé spory s nájemníky, navíc v exekuci přišel o byt. Z něj se musel do patnácti dnů vystěhovat. Situaci se rozhodl vyřešit krutou pomstou.

Nikomu nic neřekl, o jeho plánech nevěděli ani nejbližší příbuzní. Několik hodin před výbuchem jej navštívili syn, dcera i manželka, aby si z bytu odnesli své věci.

Policejní snímky z vyšetřování:

Dalo se neštěstí zabránit?



Policie se během vyšetřování zabývala i tím, zda šlo tragédii předejít. Zkoumala například, zda některá z institucí situaci nepodcenila. Blažek byl totiž notorický stěžovatel a měl řadu konfliktů. „Zabývali jsme se všemi okolnostmi," řekl vyšetřovatel Radomír Pasečný s tím, že Blažek podle psychologického profilu nebyl nemocný natolik, aby se jej dalo označit za nebezpečného pro své okolí.



„Znalci nekonstatovali žádnou závažnou duševní poruchu," řekl kriminalista, podle kterého byl Blažek klasický kverulant. „Atakoval všechny možné úřady, lidé kvůli němu museli chodit k soudu a podobně," řekl Radomír Pasečný. Policie navíc na Blažka v posledních dvou letech nepřijala žádné oznámení týkající se násilného chování.



Jak zdůraznil ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel, ze zahraničí jsou známy případy, kde lidé jevící se jako naprosto normální, způsobí masakry, při kterých umírají lidé. „Lidská mysl je velmi složitá a nikdy nevíte, co se v ní odehrává," uzavřel Tomáš Kužel.