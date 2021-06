První v Československu: Před třiceti lety Jihlava odstartovala éru supermarketů

Na tehdejší dobu to bylo něco nevídaného, bylo zde k dostání čerstvé zboží a na poměry té doby šlo o velký obchodní prostor, vzpomínala před časem seniorka z Jihlavy Pavla Radová na otevření Many. Šlo o první supermarket nejen v Jihlavě, ale dokonce v celém Československu. Dnes je to třicet let, kdy se sem vydali na nákupy první zákazníci.

První supermarket v tehdejším Československu otevřel v červnu 1991 v Jihlavě nizozemský maloobchodní řetězec Ahold v místě dnešního supermarketu Albert. | Foto: Ahold