Martina Grušková z Nové Bělé na konci dubna očekávala dopis s podrobnostmi k přijímacím zkouškám svého syna na střední školu. Když školu začala uhánět, zjistila, že dopis byl odeslán a po urgencích na poště následně i to, že nebyla zastižena. S tím ale zásadně nesouhlasí a oznámení o nezastižení jí pošta také nenechala. Syn přijímačky stihl jen těsně.

„Vůbec bych tím neobtěžovala, kdyby před pár týdny nepřišla mamince SMS z ČEZ, že neuhradila doplatek elektřiny. Nemohla ho uhradit, jelikož do dnešního dne jí nebyla faktura doručena. Na ČEZ jí řekli, že byla odeslána 10. dubna!" štve další selhání pošty Martinu Gruškovou.

Iva Kudlová až na základě opakované výzvy k vyzvednutí dopisu zjistila, že jí vůbec nějaký přišel. „Nikdo tady nezvonil. Za to dám ruku do ohně. Kromě toho mi dvakrát nedoručili předplacený časopis a vyúčtování z ČEZ nám nepřišlo vůbec. Na poště na Dubině nám paní řekla, že to jsou běžné listovní zásilky a ty se můžou ztratit,“ přidává se Iva Kudlová do zástupu nespokojených.

Pozvánka k přijímačkám přišla pozdě

Vyúčtování elektřiny letos neobdržela ani Daniela Juřičková (ta ani dvě bankovní karty, stejně jako Hana se Zdeňkem Kokešem). Lenku Raabovou zase přimělo shánět se po vyúčtování kvůli navýšení záloh v SIPO. Operátor dodavatele jí pak sdělil, že problémem nedoručeného vyúčtování se na něj obrací čím dál víc klientů.

Nikole Janické přišla pozvánka k přijímacím zkouškám pro syna čtrnáct dní poté, co je vykonal, a to, že jej vybrali, si už raději zjistila telefonicky. Černé na bílém to dodnes nemá.

Nedoručený dopis z úřadu a složenka jsou v jejím žebříčku priorit až následně. „Odpovědí na nespokojenost mi na poště byla jen arogance, nezájem a nakonec mi bylo řečeno, že když se mi to nelíbí, mám si podat písemnou stížnost,“ popisuje svou zkušenost Janická.

Dlouhodobě se selháváním služeb České pošty bojuje Michal Ragozný, absolutní nespolehlivost rozzuřila také Ivetu Mannsbarthovou, Marka Nytru, Oldřicha Mináře a patrně spoustu dalších. Jen v jižní části Ostravy jsou jich desítky.

Co všechny tyto případy mají společného? Skutečnost, že v Ostravě už došla trpělivost.

Personální problémy

Podle mluvčího České pošty Iva Vysoudila se dodejna Ostrava 30, pod kterou problémové lokality spadají, od začátku roku potýkala s neuspokojivou personální situací mezi doručovateli, způsobenou podle něj omezeními spojenými s pandemií. V období Velikonoc podle něj mezi doručovateli chybělo mezi 40 až 60 procenty zaměstnanců.

„V té době doručovali v oblasti brigádníci a zastupující doručovatelé, neznalí místních podmínek. Klientům se za způsobené problémy omlouváme,“ řekl Deníku Ivo Vysoudil, jenž přiznal velkou míru stížností v dané lokalitě a době. Nyní už je podle něj personální situace stabilizovaná a doručování probíhá bez problémů.

Lidé ale hovoří o trvalé nespokojenosti se službami České pošty, ostatně Deník o velkých problémech s doručováním v okrajových částech Ostravy informoval už počátkem roku 2019. Starosta Ostravy-Nové Bělé Lumír Bahr proto vyzval občany, aby mu naposílali své aktuální zkušenosti – z nichž mnohé jsou trvalé – a nestačil se divit.

„To co mi zaslali, mne celkem vyděsilo, a proto jsem se rozhodl, že podám za všechny tyto nespokojené občany hromadnou stížnost na Českou poštu na ministerstvu vnitra, pod které spadá,“ řekl Deníku Bahr, jehož mrzí, že se takto chová právě státní podnik. Proto se chce obrátit i na poslance parlamentu zvolené za náš kraj.

„Požádám je o pomoc a otevření tohoto problému na půdě poslanecké sněmovny při interpelacích na ministry. Konkrétně na ministra Hamáčka, pod kterého resort České pošty spadá,“ odmítá Lumír Bahr dále trpět stávající situaci. A lidé s ním.

Nebezpečná spirála

„Představa, že nám někdo poslal doporučený dopis, který bychom nečekali, tudíž bychom ho nehledali a nikdy se nedozvěděli, že jsme si měli něco vyzvednout, a on pak byl automaticky považován za doručený, mě opravdu děsí. Ani nechci domyslet, co všechno by v něm mohlo být a jak by to všechno mohlo třeba za deset let dopadnout,“ míní žena, která tento časový rámec zmiňuje záměrně, neboť už kdysi měla uhradit 120 korun na sociálním či zdravotním pojištění a po deseti letech se zčistajasna objevila částka 13 tisíc korun. Tehdy naštěstí doložila, že před nástupem do zaměstnání po škole byla v evidenci úřadu práce. Objeví se u někoho v budoucnu nemilé překvapení i vinou současných problémů?