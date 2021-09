„Po té cestě se téměř nedá jít, těží tady úplně všude. Všude je bahno, mimo cesty jsou poházené větve, takže ani podél cest neprojdete,“ vypráví mladý pár na zničené lesní cestě nedaleko Maxiček. Zdejší lesy totiž, stejně jako řadu jiných míst v kraji, zasáhla kůrovcová kalamita. Lesáci se tak odtud snaží dostat co nejrychleji co nejvíce dřeva.

Místní i návštěvníci si ale často stěžují na to, že oblasti těžby – jak aktuální, tak dřívější s poničenými cestami – nejsou nijak vyznačené. To kromě ohrožení bezpečnosti může znamenat i problém pro turisty jdoucí mimo oblast, kde zrovna lesáci těží. Například s malými dětmi nemají šanci projít. Přitom právě pro ně jsou místní cesty naprosto ideální. Třeba zelená trasa vede příjemným terénem z Maxiček až do údolí Labe. Na cestách jsou až desítky centimetrů hluboké rigoly, v jejich okolí hromady větví, případně jejich souvislá vrstva.

„Oblast je aktuálně ohniskem kůrovcové kalamity a vzhledem k jejímu rozsahu není možné konkrétní lokality označit páskou. Výstražné tabule o těžbě jsou ale na všech přístupových lesních cestách. Vstup do lokalit s těžbou kromě toho zakazuje lesní zákon,“ říká mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Jak se ale přesvědčil redaktor Deníku, ani na jedné z cest směřujících východním směrem z Maxiček není výstraha před těžební oblastí a těžko schůdnými cestami. Lidé se tak nemají šanci dozvědět předem, že se jedná o oblast zasaženou těžbou. Jde přitom o lokalitu oblíbenou mezi turisty, do lesů nyní navíc míří za dobrou úrodou i hodně houbařů.

Podle Jouklové je také možností požádat státní správu o zákaz vstupu do lesů, jako se tomu stalo například v Pavlínině údolí, které mají ve své správě také Lesy ČR. Ale ani zde se o zákazu vstupu do lesa turisté nedozvědí, oproti lesům ve správě národního parku, kde je rovněž řada uzavřených stezek, je totiž na to žádné cedule nebo pásky neupozorní. Pokud si tak nepřečtou úřední desku děčínského magistrátu, nemají šanci se o takovém omezení dozvědět.

Zablokované cesty

Není výjimkou, že těžká technika zablokuje lesní cesty. Řidiči harvestorů nebo vyvážeček je po směně zaparkují uprostřed lesa. Mohou pak bránit například průjezdu hasičů k lesnímu požáru.

„Techniku odstavují naši dodavatelé mimo lesní cesty, aby nebránila provozu na těchto komunikacích včetně jednotek IZS. Se všemi složkami IZS jsme v kontaktu, a pokud například dojde k havárii a technika je dočasně odstavená na komunikaci, která je tak neprůjezdná, mají složky IZS telefonické spojení na příslušného revírníka, který informuje o objízdné trase,“ uvedla mluvčí Lesů ČR. Deník má ale k dispozici fotografii strojů odstavených přímo na lesní cestě.

Těžkosti ale způsobují i návštěvníci oblíbeného místa. Vzhledem k omezeným parkovacím kapacitám přímo na Maxičkách totiž často odstavují svá auta do výjezdů z lesních cest či přímo na ně. Znemožňují pak vjezd nebo výjezd techniky a lesnického personálu z lesa zasaženého kůrovcovou kalamitou.