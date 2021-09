Hradecká lízátka, která se za posledních 50 let staly jednou z největších hradeckých dominant, jsou vysoká přibližně 55 metrů a každé váží zhruba 46 tun. Poprvé se rozsvítila v roce 1975, kdy ozářila fotbalový zápas mezi hradeckými Votroky a pardubickým Slovanem.

„Jakmile bude hotový věnec tribun a všechny železobetonové konstrukce hrubé stavby, tak se vrátí i repasovaná lízátka,“ uvedl Prix. Ten vyvrátil i předchozí spekulace o tom, že by se ikonické stožáry měly pro potřebu nového stadionu zkracovat. „Vyřešili jsme všechny problémy a lízátka se na své místo vrátí v identické velikosti,“ potvrdil.

Poté se znovu vrátí, osvětlovat budou nový multifunkční fotbalový stadion v Hradci Králové, který má být dokončen na jaře 2023. Ikonická lízátka by měla podle hlavního inženýra projektu nového stadionu Roberta Prixe nad budoucím stadionem znovu čnít už během příštího roku.

I čtvrtý ikonický světelný stožár na hradeckém fotbalovém stadionu už šel k zemi. Ve čtvrtek dopoledne dělníci dokončili demontáž posledního lízátka. To, stejně jako ty předchozí, které dělníci s pomocí těžké techniky snesli k zemi v předchozích dnech, nyní zůstává v areálu staveniště. Tam bude posouzen jejich stav a následně budou repasována.

