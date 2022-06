Aktuálně soudy po celé Vysočině evidují celkem 262 odsouzených, kteří dosud nenastoupili své tresty. Za to jim hrozí další postih pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, se sazbou až na dva roky. „Číslo vypadá hrozivě, ale těch, kteří se skutečně vyhýbají nástupu trestu, je zhruba pětina. Velké procento lidí je ve výkonu trestu za jinou trestnou činnost a naše soudy čekají, až si je odpykají, aby mohli nastoupit nové tresty,“ vysvětlila mluvčí Okresního soud ve Žďáře nad Sázavou Klára Sklenářová.

Podle ankety Deníku policie za pomoci kolegů v cizině pátrá po jednapadesáti lidech odsouzených za různě závažné trestné činy. Paradoxně ve většině případů nejde o žádné brutální činy, ale například o neplacení výživného. „Chlapi neplatí na děti a jejich ženy a přítelkyně na ně stále dokola podávají trestní oznámení,“ poznamenala Sklenářová.

Nejvíce práce s uháněním odsouzených a jejich posíláním za mříže mají v Jihlavě. Celkem jde o 117 lidí. Nástupu se vyhýbá kolem dvaačtyřiceti lidí. U osmi odsouzených jihlavský soud netuší, kde pobývají. „Mezi nenastoupenými odsouzenými jsou i těhotné ženy či matky s dětmi do jednoho roku,“ poznamenala vyšší soudní úřednice Jana Procházková.

Nejdéle hledaným odsouzeným na Jihlavsku je Andrej Líbal. Spravedlnosti se vyhýbá už jedenáct let. V roce 2011 byl pravomocně odsouzen za loupež a porušování domovní svobody na čtyři roky do věznice s ostrahou. Jenže trest nikdy nenastoupil, navíc uprchl ze země. Podle informací Deníku nejspíš vede spokojený život v Anglii. Líbalovi v současné době hrozí další trest za prodej drog a neplacení výživného.

V Třebíči pátrali k letošnímu 1. lednu z celkem osmačtyřiceti nenastoupených trestů po deseti lidech s neznámým pobytem. „V jednom případě byl vydán Evropský zatýkací rozkaz, v dalším příkaz k dodání do výkonu trestu a v jednom případě žádost o dodání do výkonu trestu. Nejdéle nenastoupené tresty jsou dva, a to od roku 2018,“ informovala Jaroslava Valášková z třebíčského soudu.

Na Havlíčkobrodsku nejdéle pátrají po cizinci, který v roce 2015 dostal šestatřicet měsíců za krádež. Kratší dobu pak pátrají po dalších jedenácti odsouzených.

Výrazně méně problémů mají v tomto směru na Pelhřimovsku. Do vězení se jim nedaří dostat pouze dva odsouzené. „V obou případech jde o lidi, kteří jsou v cizině,“ uvedla předsedkyně pelhřimovského soudu Jitka Papežová.

S Pelhřimovskem je spojen i Pavel Pardus z Pardubic. Třiapadesátiletý muž byl v roce 2017 pravomocně odsouzen za podpálení továrny na výrobu zdravotnických pomůcek v Pacově. Šlo o předem nachystanou akci, na kterou si Parduse najal majitel továrny Vladimír Voves. Pardus dostal pět let a devět měsíců natvrdo. O tři roky starší Voves šest a půl roku. Zatímco továrník Voves do vězení nastoupil, Pardus je neznámo kde.

Celostátní pátrání po něm bylo vyhlášeno 17. června 2017. „Dvakrát do roka posíláme dotaz na policejní prezidium, jestli se o něm někde neobjevila nějaká zmínka, ale zatím nic. Už dříve od něj přišel dopis z Jižní Ameriky, ale to byla asi falešná stopa,“ uvedl soudce Petr Černý z táborské pobočky Krajského soudu v Českých Budějovicích, který oba muže soudil.

