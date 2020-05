V zimě rychlobruslení, hokej, short track nebo krasobruslení. V létě malý fotbal a další míčové hry včetně třeba hokejbalu a možná i atletika či inline bruslení. Na místě bývalého zimního stadionu za Lužánkami v brněnské lokalitě Ponava má za několik let vyrůst zcela nový sportovně-rekreační areál s celoročním provozem. Brněnští radní ve středu odsouhlasili záměr na jeho vybudování.

Sportoviště bude přístupné pro Brňany, školy i firmy. Pravidelně tam mají trénovat sportovní oddíly příslušných sportů. „Už nyní je jasné, že tam v zimě bude rychlobruslařská dráha, která bude mít parametry Mezinárodní bruslařské unie pro dráhy pro pořádání juniorských soutěží. Plánujeme i klasickou ledovou plochu, která bude mít rozměry na krasobruslení, hokej i shorttrack, a také kluziště pro veřejné bruslení,“ přiblížil brněnský radní pro sport Jaroslav Suchý.

V létě si v areálu zasportují hráči malého fotbalu, představitelé města uvažují i o jiných míčových sportech. Konkrétní letní využití sportoviště bude ještě předmětem debat, vyloučený není třeba atletický ovál nebo inline dráha.

Multifunkční sportoviště za Lužánkami

- Nabídne celoroční využití, v zimě pro rychlobruslení, hokej nebo short track a v létě pro malý fotbal a další míčové hry. Uvažuje se také třeba o atletice nebo inline bruslení.

- Přístupný bude pro běžné zájemce, školy, firmy i sportovní oddíly.

- Vznikne na místě bývalého hokejového stadionu v brněnské lokalitě Ponava, kde je nyní kluziště a hřiště pro malý fotbal.

- Stavět se má do dvou a půl let.

- Náklady na výstavbu se odhadují na osmdesát milionů korun.

Areál má nabídnout v republice ojedinělou možnost přípravy pro mladé rychlobruslaře, kteří kvůli chybějící dráze jezdí trénovat do Polska nebo Itálie. „Pro nás je to něco úžasného. Bude to zcela nová příležitost, která posune mládežnické rychlobruslení o velký kus dál. I tři nebo čtyři měsíce fungování dráhy kvůli teplé zimě budou představovat pro rychlobruslení něco fantastického. Nikde v republice není dráha s uměle chlazeným povrchem,“ prohlásil tajemník Českého svazu rychlobruslení Jindřich Pařík.

Sportoviště vyroste na místě stávajícího kluziště a sousedního hřiště pro malý fotbal. Podle Suchého má stavba začít do dvou a půl let. Kompletní projektovou dokumentaci pro stavbu zajistí do konce příštího roku městská firma Starez-Sport.

„Nyní je hotová studie, ze které budou vycházet projekční práce. Započít mají v brzké době. Při přípravě konceptu jsme jednali s příslušnými sportovními svazy ohledně parametrů sportovišť a budeme s nimi jednat i nadále jak při projektových pracích, tak ohledně budoucího využití," řekl generální ředitel společnosti Martin Mikš.

Hřiště na malou kopanou v chystaném areálu se líbí třeba amatérského hráči Marku Gregorovi. „Konečně někoho napadlo něco takového v Lužánkách vybudovat. Občas si v blízkém parku zaběhám kvůli nabírání kondice a takhle si tam v budoucnu můžeme s týmem rovnou zahrát,“ radoval se fotbalista.

Zimní aréna pro rekreační sportovce se zase zamlouvá Karlovi Šnebergovi. „Bude to určitě lepší než mobilní kluziště na místě bývalého zimního stadionu, které je poměrně malé a led tam občas není moc kvalitní,“ uvedl.

I NA VÝSTAVIŠTI

Městští radní ve středu také informovali, že si lidé v létě zasportují v areálu brněnského výstaviště. Na novém sportovišti najdou hřiště na basketbal a streetball i stoly na stolní tenis nebo teqball, na kterých si vyzkouší kombinaci fotbalu a stolního tenisu.