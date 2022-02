Za tuto částku masiv získal Jiří Šebesta z Prahy, který jinak zajišťuje eventy ve společnosti Aerofilms. Proč se rozhodl pro koupi skály na severozápadě Čech, ale neprozradil. „Já se k tomu dostal náhodně. Můžu jen říct, že tím nic nesleduji, neřeším. Bylo to víceméně ze zábavy,“ odpověděl bez dalšího upřesnění.

Mohutný skalní masiv s vyhlídkou se rozkládá na 14 538 metrech čtverečních. Je to místo zastavení cestou na Šumnou, které leží u řeky Ohře více než kilometr od kláštereckého lázeňského areálu. V katastru nemovitostí je pozemek evidovaný jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, ve skutečnosti je ale prudce svažitý. Využít se nedá hospodářsky ani komerčně. Skála se navíc rozpadá.

Město nemělo zájem ani zadarmo

„Podle geologického posouzení skalního masivu od České geologické služby na pozemku probíhají permanentní aktivní destabilizační procesy, jako je odpadávání kamene způsobené havarijním stavem zvětralé skály a pákovým efektem kořenového systému vzrostlých stromů,“ popsal úřad v podkladech pro aukci.

Nejdříve nabídl bezúplatný převod státnímu podniku Lesy ČR, když odmítl, tak i městu Klášterec nad Ohří. Ani to ale nemělo zájem. „Bylo to kvůli nákladům na předpokládanou sanaci,“ zdůvodnila mluvčí radnice Adéla Václavíková. „Město ještě oslovilo ÚZSM s tím, že by nabylo pouze pozemky, které mají být dotčené výstavbou cyklostezky, ten to však zamítl,“ dodala.

Poté úřad skálu nabídl v elektronické aukci. Ještě před tím ale musel podniknout nejnutnější kroky k jejímu zabezpečení. Pod skálou totiž vede cesta a v bezprostřední blízkosti stojí chaty. Nechal proto zkrátit suché stromy a pokácet dřeviny u elektrického vedení.