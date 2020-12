Podolský přiznává, že vše vsadil na jednu jedinou kartu. „Hovínka jsou téma, které vzbudí pozornost. Jde sice o téma kontroverzní, ale zároveň takové, které je běžnou součástí života každého z nás. Vždy tak, jak se lidé budou rodit a umírat, budou i chodit na záchod. Jde o věc, která se týká všech členů rodiny včetně nejmenších dětí,“ zdůvodňuje Podolský.

Projekt s názvem Hovnays, který vzniká v Podolského břeclavském ateliéru, má hned několik částí a o odvysílání jeho seriálové verze jedná štáb i s televizí.

Postavičky se v něm budou pohybovat prostřednictvím animace. „Jsou to vlastně loutky bez jakékoli mechanické kostry uvnitř. To, co bylo dosud v profesionálním filmu nemyslitelné, tady skvěle funguje. Tyto loutky nemají ani ruce, ani nohy. Pohybují se pouze věci kolem nich, a to tak, aby měli diváci pocit, že chodí. Bude to taková vstřícná a něžná groteska,“ usmívá se autor projektu.

Již nyní členové štábu vědí, že seriálová verze bude specificky zaměřená vždy na konkrétní věkovou skupinu. „Na dospělé cílíme spíše skeče. Jejich hlavním hrdinou bude například Kurt Puch dabovaný hercem Martinem Dejdarem. Ve svém Teleshittingu bude nabízet jak jinak než věci na hovno. Předlohou nám byl Horst Fuchs známý z Teleshoppingu,“ vypráví režisér.

Filmová verze pak bude čistě rodinného charakteru. „Odehrávat se má na jihu Moravy, konkrétně v brněnské kanalizaci. Potkají se zde tři rodiny hovínek. Jedna pochází ze zadnice, druhá z kadibudky a třetí z kanálu. Rodiny putují kanalizací s cílem nalézt bílou porcelánovou splachovací mísu, o které ale nevědí, zda vůbec existuje,“ přibližuje Podolský.

Hovínka budou ale i putovat po Česku a ukazovat nejhezčí místa republiky, nebo představovat recepty v pořadu o vaření. Autoři počítají hned s několika jazykovými verzemi. Němčinou, angličtinou i polštinou.

O hudební doprovod se postarala kapela Tři sestry. Svůj hlas Hovnaysovým propůjčili herci Martin Dejdar a Jaroslav Dušek. „Například Martin Dejdar nám odpověděl, že vůbec nechápe, z jakého důvodu, ale že do toho s námi rozhodně jde,“ směje se Podolský.

Hovnays už má vlastní webové i facebookové stránky. Autoři projektu připravují vánoční speciály i stylový eshop.

Jak Podolský zdůraznil, je si vědomý toho, že nyní s týmem budují nový fenomén s neobvyklými postavami. „Téma je nyní sice tabu, ale za deset let tomu tak nebude. Máme srovnání s Krysáky, kdy jsme měli devadesát procent negativních reakcí. Chodily nám nehezké zprávy a narážky na to, jak můžeme natáčet pohádku o krysách na smetišti. A vidíte nyní. Krysáci s hlasem Bolka Polívky patří mezi vůbec nejoblíbenější večerníčky,“ srovnává animátor.

Nynější téma obhajuje. „Jsou věci, kterých se neštítíme, jako například useknuté hlavy, krev a podobně. A tohle se nám zdá přes čáru? Bohumil Hrabal například prohlásil, že krása se dá najít i v hovně. Jaroslav Vrchlický pak měl na stole hovno jako těžítko. Tohle je zkrátka věc, kterou musíme brát s nadhledem jako součást života. Ale přehánět to taky nesmíme. To ostatně ani nehodláme,“ dodává Podolský.