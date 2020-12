Na událost první upozornil server iDNES.cz.

Havárie je velmi podobná případu z 27. října letošního roku, kdy se rovněž na hladině Bečvy objevila pěna a následné testy potvrdily zvýšený výskyt niklu. Jedná se také zřejmě o stejné místo.

Nevstupujte do řeky, varovala radnice

„V místní části Juřinka došlo k úniku dosud neznámé látky, a to z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm,“ informovala valašskomeziříčská radnice.

Úřad připojil varování aby se lidé až do odvolání zdrželi vstupu do řeky, koupání zvířat či odběru vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku.

Hasiči na místě krátce před polednem odebrali vzorky vody s neznámou látkou.

„V době jejich zásahu však látka již z výpustku přestala vytékat. Odebrané vzorky byly převezeny do laboratoře ve Frenštátě pod Radhoštěm,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Vzorky odebrali také inspektoři ČIŽP. Případ má dále na starosti vodoprávní úřad.

Vyšetřování kyanidu pokračuje

Na výpusť, která byla dnes a také před měsícem zdrojem znečištění řeky Bečvy, se zaměřují kriminalisté i v souvislosti s mnohem závažnější zářijovou otravu řeky kyanidem. V neděli 20. září při ní došlo k masivnímu úhynu ryb.

Rybáři na čtyřicet kilometrů dlouhém úseku od Valašského Meziříčí až po Přerov posbírali nejméně čtyřicet tun mrtvých ryb. Podle odborníků potrvá obnova života v toku několik let.

Vyšetřování prozatím nevedlo k nalezení viníka či viníků. Kriminalisté čekají na výsledky znaleckého zkoumání.

„Lhůta na jeho vypracování byla s ohledem na množství zkoumaného materiálu stanovena přizvanému znalci na tři měsíce a uplyne 20. prosince,“ řekla v minulém týdnu mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová s tím, že se lhůta může i prodloužit.