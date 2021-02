Všude panuje napětí, únava a zlost. Dopravní peklo spustila ochranná opatření proti covid-19 na německé straně a následné kontroly na hranicích. Lépe jet do Německa rovnou přes starý přechod u Petrovic.

Osobní auta v podstatě ani nemají šanci na dálnici mezi kamiony proniknout. Dopravní policisté v Úžíně i u Knínic je nekompromisně odklánějí na starou silnici do Petrovic. Jsou totiž zavřené tunely Panenská a Libouchec i estakáda. Kvůli bezpečnosti. Řečeno laicky, v tunelu nesmí nic stát, proto jimi policisté nechávají auta v koloně projet jen kyvadlově.

Ti, kdo stojí v kamionovém „štrúdlu“, už vědí, že nejspíš nedodrží termíny vykládky. „Musím se trefit do nějakého časového okna. Když se zaseknu v koloně na několik hodin, nestihnu ho a budu si muset počkat, než firma vytelefonuje nový termín. Náklady za zdržení jako OSVČ zaplatím já. Do toho musím stihnout zaparkovat a splnit povinný odpočinek,“ rozčiloval se řidič Jaroslav a vzpomínal, jak loni na jaře vídal lidi stát na mostech s transparenty a děkovat řidičům kamionů, že udržují ekonomiku a zásobování v chodu. „Teď si musím třikrát týdně udělat test, aby mě Němci vůbec pustili za hranici. To máme za to, že jsme jim to samé udělali na jaře,“ povzdechl si.

„Když jsou v Itálii kolony, tak hasiči rozvážejí vodu, kafe a bagetu, protože to tam věděli dopředu. Tady to přišlo ze dne na den. Trčím tu už čtvrtou hodinu a vidím to minimálně na další tři,“ přizvukoval mu další pomalu projíždějící kamioňák. „Kam půjdu na záchod? Mám vylézt z auta, nechat ho stát a udělat do svodidel? Nebo to pustit do flašky a zahodit? Policajt nebo cestář si dojdou na služebně, co já? Nemohl bych teď ani na odpočívadlo, stejně tu žádná nejsou,“ dodal rozhořčeně.

Policie očekává další komplikace, pokud se kolona dostane k tunelům Radejčín a Prackovice. „Budou uzavřeny společně s estakádou z bezpečnostních důvodů. Prozatím jsme neřešili žádnou dopravní nehodu. Kromě dálničního oddělení pomáhají situaci řešit i kolegové z okresní dopravní policie. Řidiči se musí obrnit trpělivostí a sledovat informační tabule, kde jsou všechny informace. Obdobná situace panuje na Cínovci, Hoře sv. Šebestiána. Bez komplikací je zatím přechod v Rumburku,“ informovala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Kolona rozproudila i diskuse na sociální síti Facebook, kde řidič kamionu Miloš Malý popsal situaci na německé straně. V neděli přijel do kolony kamionem kolem páté v podvečer, zhruba tři kilometry před kontrolním místem na německé straně. „Odstál jsem tam osm a půl hodiny. Kamiony tam stojí úplně zbytečně, protože těsně před kontrolním místem mě odklonili, abych jel, žádná kontrola, nic,“ líčil.

Jediná možnost, jak přečkat kolonu ve zdraví, je podle dopravního experta Jana Pechouta, který pracoval roky pro BESIP, udržet klid a ohleduplnost. „Lidem tečou nervy, ale musí zachovat klid a nesnažit se procpat dopředu. Může z toho vzniknout chaos a nebezpečná situace. Neblokovat auta, která se snaží předjet, některá to právo mají, pokud vezou náklad rychle podléhající zkáze,“ dodal a doporučil si před příjezdem koupit dostatek nápojů a potravin, případně léků.

Hasiči kvůli dopravní situaci na dálnici začali před půl šestou večer přestavovat odběrové centrum. Po hodinové pauze začalo opět testovat.