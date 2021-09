Už v březnu 2019 bylo třicetiletému Mykolu Svidinskému z Ukrajiny uloženo správní vyhoštění a měl vycestovat z ČR. Jenže neodjel, živil se různě a především páchal trestnou činnost. Podle obžaloby, která zazněla u plzeňského soudu, napadl několik lidí a především surově týral svoji družku, která u nás také pobývala nelegálně.

Mykola Svidinskyi u plzeňského soudu | Foto: Deník/Milan Kilián

Dvojice spolu bydlela nejprve v Praze, poté v Plzni. Svidinskyi měl po celou dobu ženu surově napadat. Podle obžaloby ji mlátil do obličeje, škrtil ji, kopal do ní tak, že jí zlomil žebro. „Sdělil jí také, že pokud ho vyhodí, nebude s ním, tak ji i s malým synem zabije,“ uvedl v obžalobě státní zástupce, podle něhož cizincovo řádění vyvrcholilo tím, že opilý v plzeňském domě vykopl dveře sousedního bytu a zaútočil tam na několik lidí včetně jedné ženy. Bil je pěstmi, kopal do nich.