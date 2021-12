„Dítě je uzpůsobené k pohybu, potřebuje se hýbat. Pokud to dělá odmalička – a stačí třeba s malým dítětem válet sudy nebo dělat kotouly – tak má dobře nakročeno do dospívání. Pokud se děti odmala nehýbou, jsou nemotorné a zvyšuje se riziko pádů či zranění,“ říká.

V získání trpělivosti nám pomáhá i pochopení dětských emocí, zdůrazňuje lektorka

Milan Studnička o důležitosti pohybu ví své. Nejprve hrál fotbal za TJ Vítkovice, jeho spoluhráčem byl tehdy i pozdější reprezentant Libor Sionko. Na konci základní školy jej jeho táta přivedl k basketbalu. Přestože tehdy neuměl ani pořádně driblovat a ostatní spoluhráči se košíkové věnovali už několik let, za rok a půl hrál nejvyšší dorosteneckou soutěž.

Pak si vyzkoušel gymnastiku a americký fotbal, v němž se stal s týmem Prague Lions mistrem republiky. Mezi tím se začal věnovat atletickému desetiboji, od něhož se shodou náhod dostal až k jízdě na bobech. V českém dresu nakonec reprezentoval v této disciplíně na zimních olympijských hrách 2002 v americkém Salt Lake City.

Dnes pořádá kurzy pro firmy i jednotlivce, nejčastěji profesionální sportovce a trenéry. Jak říká, pro děti jsou dobré jakékoliv pohybové hry, ať už je to na schovávanou, nebo běh, šplh či házení na terč.

Radost ze hry

Připomíná ovšem, že je přitom dobré vnímat citlivou dětskou duši. Mezi kluky a děvčaty je totiž velký rozdíl. „Kluci jsou přirozeně hraví a mají v sobě určitou rivalitu, baví je jít za vítězstvím ve hře.

U děvčat je to ale přesně naopak. U těch je důležité, aby si hrála jenom pro radost z pohybu a nešlo o to zvítězit. Děvčátka si totiž se svým výsledkem daleko víc pojí svoji sebehodnotu, takže by jim to mohlo hodně ublížit,“ přibližuje rozdíly mezi chlapci a dívkami psychoterapeut.

A upozorňuje ještě na další aspekt, který by rodiče měli vzít v potaz. Dítě musí mít ze hry radost. „Někdy jsou důležité i drobné nuance. Třeba když tatínek hraje se synem a neustále ho poráží, tak to na to dítě může mít hodně negativní vliv. Může to vést i k větší agresivitě nebo frustraci dítěte. A naopak, pokud rodiče zvolí citlivou hru, tak to dítě nádherně rozvíjí k samostatnosti, odpovědnosti, obecně radosti ze života. Těch pozitivních prvků je tam pak celá řada,“ vysvětluje Milan Studnička.

Obecně neodsuzuje ani počítačové hry, zejména u náctiletých. Naopak v období puberty podle něj mohou přispět k obnovení důvěry mezi dítětem a rodiči. Takže místo povytažení obočí a obligátní věty „Už zase sedíš u kompu a hraješ nějakou střílečku!?“ zkuste jiný postup. Zahrajte si se svým puberťákem!

Ocení to daleko víc než vyčítavá slova, která mu jdou jedním uchem tam a druhým ven, pokud tedy nemá zrovna na hlavě sluchátka.

„U teenagerů nám paradoxně může počítač pomoci obnovit vztah k dítěti. U malých dětí je samozřejmě daleko lepší jít do přírody nebo plavat, ale pokud to dítě má kamarády, které ty hry hrají, tak ať si klidně zahraje. Je to daleko lepší, než za to dítě kritizovat,“ uzavírá známý psychoterapeut.