Plzeňsko: Zvony jim sebrali za první světové války. Na nové čekali přes sto let

Čtenář reportér Čtenář

Více než sto let trvalo, než se do věže kostela Narození svatého Jana Křtitele ve Městě Touškově na Plzeňsku vrátily chybějící dva zvony. Do věže kostela tedy konečně přibyl velikán svatý Benedikt a zvon Panny Marie. Svěcení nových kousků se zúčastnil i současný ministr kultury Martin Baxa.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Touškov se dočkal nových zvonů. | Foto: Jaromír Antoš