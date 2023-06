Malby, grafiky, velkoformátová plátna i keramické objekty – to nejlepší z tvorby žáků plzeňské ZUŠ Trnka zaplnilo prostory Papírny. Tradiční výstavu hýřící barvami zahájila v pondělí 29. května vernisáž, na které byly k vidění také krátké animované filmy multimediálního oboru a vystoupení tanečního oboru s názvem Loutkář. Výstava prací žáků ZUŠ Trnka potrvá v plzeňském kulturním centru Papírna do 3. června a vstup na ni je zdarma.

Malby, grafiky, velkoformátová plátna i keramické objekty – to nejlepší z tvorby žáků plzeňské ZUŠ Trnka zaplnilo prostory Papírny. Výstava bude k vidění do 3. června. | Foto: ZUŠ Trnka a D. Vítová

ZUŠ Trnka navštěvuje více než 300 žáků ve třech oborech: výtvarném, literárně dramatickém a tanečním. Výstava představuje práce žáků výtvarného oboru od 5 do 19 let a k vidění jsou nejrůznější postupy i techniky. „Ve své třídě jsem s nejmenšími dětmi pracovala paradoxně na největších formátech. Pomalovali jsme tři pruhy, každý o délce šesti metrů, a doplnili je ještě závěsnými kresbami na pauzáku,“ uvedla ředitelka školy Ivana Příhoda Pavlů. Vyšší ročníky se představují mimo jiné malbami na sololitech nebo společným ornamentem z linorytů, na kterém pracovaly tři skupiny.

Pro návštěvníky výstavy je připravena hra „hledačka“ - jejich úkolem bude vypátrat, kolikrát je v prostoru ukrytý obrázek. V sekci Poznej umělecké dílo za pomocí emotikonů mohou zase návštěvníci moci hádat, které mistrovské dílo žáci znázornili.

V Papírně je k vidění i 10 velkoformátových bannerů, na které děti v rámci dne otevřených dveří malovaly, co pro ně znamená Trnka a co se jim při vyslovení tohoto slova vybaví. „Je to taková předzvěst oslav 20 let trvání ZUŠ Trnka, které naplno vypuknou 1. září 2023 v DEPO2015. Z programu můžeme prozradit třeba to, že plánujeme obléknout Suškovu rozhlednu do látek potištěných linoryty,“ řekla Ivana Příhoda Pavlů.

Na začátku školního roku 2023/24 pozve ZUŠ Trnka 4. září děti i rodiče na den otevřených dveří s názvem Příhodný den. Název je osobitou vzpomínkou na vynikajícího lektora animace Honzu Příhodu, jednoho ze zakládajících členů ZUŠ Trnka a dlouholetého ředitele festivalu Animánie. Zápisy pro žáky, kteří už školu navštěvují, se uskuteční 5. a 6. září od 14 do 17 hodin a zápisy pro nové zájemce 7. a 8. září ve stejném čase.

Daniela Vítová