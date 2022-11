„V roce 1969 tuto hru v Holandsku objevila kolegyně Monika Švábová a režisér Gillar ji pro mne upravil. Tenkrát se tak často divadlo jednoho herce nedělalo, takže to byl opravdu úspěch. Ve Viole jsme "zápisky" hráli mnoho sezón,“ říká Jan Přeučil a dodává: „V současnosti ještě víc tato hra ukazuje na společenské poměry, tenkrát jsem musel jen zlehka našlapovat, ale v tom roce 1969 toho ještě hodně prošlo, v textu je spousta kritických poznámek na "vyšší" místa, hra je aktuální stále. On ten Poproščin není jenom vyšinutý, on je i oběť a to se s vyšším věkem hraje lépe. I když se tak necítím.“ Diváci mohou představení navštívit v plzeňském M-klubu, v Macháčkově ulici.

Za příspěvek děkujeme Janu Albrechtovi.