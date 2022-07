Od mladšího žactva až po dorost se bojovalo o titul Mistra ČR a vítěze Poháru ČR. Samozřejmě ve všech soutěžích byla zastoupena družstva západních Čech. A vedla si velice úspěšně. O tom svědčí stručný výčet místopředsedkyně oblastní komise m.n.h. Romany Jabbourové: „Z Mistrovství republiky jsme ze šesti možných přivezli pětkrát titul a jednou druhé místo. Na Poháru ČR to bylo obdobné, čtyřikrát zlatá medaile, k tomu ještě čtyři stříbrné. To bylo tím, že některá jiná oblast soutěž neobsadila a jako náhradník jeli zase „západočeši“ a byli úspěšní v tandemu.“

Základní výčet medailí Mistrovství ČR dorostenci 2. místo TJ Božkov dorostenky 1. místo TJ Přeštice starší žačky 1. místo Sokol Nezvěstice starší žáci 1. místo TJ Litohlavy mladší žačky 1. místo Sokol Nezvěstice mladší žáci 1. místo TJ Litohlavy Pohár ČR dorostenci 2. místo TJ Přeštice dorostenky 1. místo Sokol Tymákov starší žačky 1. místo Sokol Tymákov, 2. místo TJ Plzeň Újezd starší žáci 1. místo Sokol Tymákov, 2. místo TJ Přeštice mladší žačky 1. místo Sokol Tymákov, 2. místo TJ Příchovice mladší žáci 4. místo TJ Přeštice, 5. místo Sokol Nezvěstice

Taková úroda medailí (mimo dorostenců a mladších žáků jsou vždy vítězové ze západních Čech) se nevidí každý den. Věnujme se nyní výsledkům podrobněji. „Západočeská oblast už je několik let nejúspěšnější oblastí v celorepublikových turnajích. U dorostenců nevidím stříbrné medaile jako neúspěch, ale naopak. Několik let se v této kategorii potýkáme s nedostatkem týmů, v oblasti hrají tři, max. pět družstev. To je doslova minimální počet oproti ostatním kategoriím, kde máme vždy minimálně deset týmů. Vlastně takový jediný „výpadek“ byl mezi mladšími žáky na Poháru. I to se stává, mnohdy je to v přechodu mezi kategoriemi. Můžeme opravdu říci, že ostatní oblasti jen paběrkovaly,“ popisuje Romana Jabbourová.

„Je to určitě dobrá práce v oddílech, parta trenérů, jejich obětavost dělat s dětmi od jejich prvopočátků v přípravce a dokázat je udržet přes další věkové kategorie. Jen namátkou Tymákov, Litohlavy, Přeštice, Nezvěstice a další,“ dodává.

Na to, zda si myslí, že se stejná situace bude opakovat i příští rok odpovídá: „Já doufám, že budeme pokračovat v tomto trendu. Západočeská oblast je už několik let nejúspěšnější oblastí a získává většinu mistrovských titulů v celorepublikových turnajích. Následně se skvělé výsledky s mládeží se odráží i ve výsledcích dospělých, kde už několik let také kralujeme a získáváme mistrovské tituly a medaile v 1.lize mužů i žen. (letos se Mistry ligy stali muži Tymákova, Příchovičtí vybojovali bronz, k tomu ženy Přeštic přidaly stříbrné medaile a Tymákovské obsadily třetí příčku.) Ale také to vůbec nemusí být pravda, hodně hráčů či hráček bude přecházet do vyšší kategorie, u dorostu je pak přechod na jiné školy… Prostě uvidíme…“

Za příspěvek děkujeme Petru Šatrovi.