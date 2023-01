Konkrétní časy pro volné bruslení v Ice Areně na Košutce najdete na tomto odkaze. Termíny jsou průběžně doplňovány. Vstupné pro děti do 15ti let je 60 korun a 100 korun pro dospělé. Stadion také nabízí možnost ůjčení bruslí a to 80 korun za jeden pár bruslí (vratná záloha 1.000 korun).