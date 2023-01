Po letech covidu byl rok 2022 nejen rokem oslav Kristova výročí života sboru, ale i tím, kdy již bez omezení probíhaly koncerty. Carmina rok začala v květnu Pivoňkovými slavnostmi v Příchovicích, v rámci Noci kostelů zpívala na Vícově, k tomu přidala třeba koncert v Neurazech nebo Chudenicích. „Také jsme společně s Rangers-Plavci udělali veřejnou rozhlasovou nahrávku v divadle Alfa Plzeň s názvem Neočekávaný dýchánek moderátora Petra Jančaříka a také s nimi vystoupily na festivalu Slatinická struna a paleta,“ pokračuje ve výčtu vystoupení Vlasta Holá. „A v prosinci to bylo celkem sedm koncertů, od přeštické sokolovny přes adventní vystoupení v okolí, tradiční zpívaný betlém v Přešticích, vystupovaly jsme na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby na Staroměstském náměstí v Praze a zakončily rok v Chotěšově Českou mší vánoční.“

Vraťme se trochu do historie. Rok založení již známe, dirigenty také. Kolik jich z těch zakládajících stále ještě zpívá? A kolik zpěvaček se vystřídalo? „Přestože patřím k zakládajícím členkám si nejsem jistá, stále zpívajících je pět. A celkový počet… Mám obavy že bychom to nenašly ani v kronikách,“ přemítá manažerka. „Přesně nebudu tvrdit ani koncerty, mohlo by jich být přes sedm set. Nejdále jsme zpívaly ve Španělsku, Francii či Itálii.“ Spolupráce s Plavci se datuje od roku 2009, když ji nabídli sami Plavci. „Vystupovaly jsme s nimi třeba na Mohelnickém dostavníku, na vánočním koncertu v pražském divadle Broadway, na kladenském zámku,“ jen náhodně vypočítává Vlasta Holá. „Také jsme společně natáčeli CD a DVD, Rangers jsme několikrát hostily při koncertech u nás v Přešticích.“

A dalo by se hovořit o dalších význačných koncertech, doma i v cizině. Carmina již natočila čtyři CD. První Ave Maria bylo věnováno vážné hudbě, v CD Tančírna se zaměřila na jazz a swing, třetí bylo profilové souboru a čtvrté před třemi roky bylo CD s názvem Vánoce s Carminou. A plány? „Bavit se zpěvem, protože nás to těší. Zatím je sice kalendář poloprázdný, ale jsme na začátku roku. Jisté jsou v květnu Jiřinkové slavnosti v Příchovicích a pak samozřejmě na konci náš tradiční zpívaný betlém v Přešticích,“ uzavírá Vlasta Holá.

Za příspěvek děkujeme Petru Šatrovi.