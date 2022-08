Milovníci rybaření se najdou i mezi dětmi a to v poměrně hojném počtu. Ve dvou kategoriích se v sobotu 27. května utkají mladí rybáři na návesním rybníce u kostela v Úhercích.

Rybářské závody pro děti se budou konat v Úhercích. | Foto: Archiv Deníku

Věkové kategorie budou rozděleny od 3 do 9ti let a od 9ti do 15ti let. Prezentace účastníků se bude konat od 8.30 do 9 hodin, kdy vypukne samotný závod. Ten bude ukončen v 11 hodin a poté dojde na vyhlášení vítězů a předání cen.