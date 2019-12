Při četbě PD v posledních dnech jsem 2x nevěřila svým očím. Jednak nad výsledkem ankety o ohrožení naší země 40 sirotky !!! ( to snad lidi nemyslí vážně), pak i nad reakcí jednoho čtenáře, proč se jich bojí. Takže raději necháme ty děti, které ztratily rodiče, v nevyhovujících podmínkách v utečeneckých táborech, kde z nich opravdu mohou vyrůst potenciální teroristé, nebo, jak nám radí někteří politici, pošleme peníze na nějaký sirotčinec se stejným výsledkem? Přitom jsou rodiny ochotné jim poskytnout domov, výchovu, vzdělání, popř. pak práci a hlavně trochu lásky, takže se buď poevropští, nebo se po skončení války s nabytými zkušenostmi a dobrým vztahem k naší zemi vrátí domů. V Sýrii žijí i křesťané, byla to už vyspělá země, se kterou, jak mnozí pamatují , jsme měli dobré vztahy, jezdili tam např. naši montéři. Asi jsme už také zapomněli, kolik českých dětí z židovských rodin zachránili před nacisty Angličané, především Sir Winton, a přijali je do rodin.

Začínám se už někdy stydět za to, že žiju v Čechách, kde roste xenofobie. TGM i mnozí další se musí někdy obracet v hrobě, když lidé protestují téměř proti všemu, co jen trochu naruší jejich klídek. Jsme nabádáni ke strachu z čehokoli. Naposled v TV zprávách se jeden občan obával toho, že by se jeho děti dostaly do kontaktu s dětmi s mentálním postižením z chráněného bydlení.

Pracovala jsem 20 let v sociálních službách a neziskových organizacích např. s aktivními vozíčkáři nebo terénních službách pro ně a byla jsem svědkem nenávistných kampaní proti výstavbě bezbariérového domu nebo hřiště ( „Přece se na ty mrzáky nebudeme dívat!“), poznala i mentálně postižené schopné pracovat v jednodušších činnostech a okolím dobře přijímané. Co se to s naším národem děje, že jsme čím dál sobečtější? Snad nám chybí dobré vzory? Přitom každý z nás se ze dne na den může octnout na invalidním vozíku, ztratit byt i práci a zůstat na ulici nebo být k stáru dementní.

Doufám, že jsem zbytečně pesimistická a převážná část národa je nesobecká, tolerantní a uvažuje rozumně, nepodléhá fámám a strašákům na sociálních sítích.

Jaroslava Mossóczyová