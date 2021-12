Zakončení podzimní sezóny nejmladších členů Rugby Club Plzeň proběhlo na sněhu

Čtenář reportér Čtenář

Přestože turnajové zápasy našich nejmladších ragbistů - kategorie U6 a U8 (do 6 a do 8 let) skončily již datem 24. října, trenéři RC Tatra Smíchov a trenéři našich nejmladších svěřenců se domluvili a za asistence ostatních trenérů z dalších klubů - Říčany, Babice, Kralupy, Petrovice - uspořádali “Tatra St.Nicolas Snow Rugby Festival“.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zápas rugby v Plzni | Foto: Trenéři týmu rugby z Plzně