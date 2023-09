Dne čtvrtého září začal školní rok 2023/2024. Povinnosti tak začaly nejen žákům, ale i těm, kteří se podílejí na plnění všech úkolů či jejich mimoškolních aktivit. Ochotně se také zapojuji do tohoto koloběhu a živě se zajímám o zařízení, které navštěvuje má vnučka. Jedná se o školu rodinného typu v Plzni - Újezdě, jejímiž absolventy jsou i mnozí rodiče či prarodiče dnešních školáků.

ZŠ Plzeň-Újezd v současnosti | Foto: archiv

Historie školy

Historie školy spadá až do roku 1898, kdy výnosem c. k. zemské školní rady došlo k povolení postavit v Újezdě obecní školu. Během roku byla stavba dokončena a 22. října 1899 došlo k jejímu slavnostnímu vysvěcení. Školní rok začínal až v polovině září a končil vždy 31. července. Ve třídách bývalo někdy až 60 dětí, a tak nezbývalo, než vyučovat střídavě - dopoledne i odpoledne. Život tehdejších učitelů byl velmi náročný, nejen pro velký počet dětí, ale také povinnost zaměstnání v úřadech či letních útulcích i v době prázdnin.

O škole

Základní škola Plzeň - Újezd, příspěvková organizace - Škola pro Tebe, sídlí v nově zrekonstruované klasické školní budově. Nachází se v klidném prostředí s dostupností MHD a spadá do městského obvodu Plzeň 4. Jedná se o základní školu s 1. - 5. ročníkem s návazností na 2. stupeň a gymnázia. Kapacita školy je 180 žáků, kapacita školní družiny je 122 žáků. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola pro tebe.“ Věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a podporujeme žáky mimořádně nadané.

ZŠ Plzeň-Újezd na archivním fotuZdroj: archiv

Škola dbá o duševní a tělesné zdraví dětí, pořádá různé exkurze či besedy, kulturní a divadelní představení, od 1. třídy probíhá výuka anglického jazyka. Dále zajišťuje plavání, lyžování, školu v přírodě a různé odpolední zájmové kroužky. Každá třída je vybavena počítačem s připojením na internet, audiovizuální technikou, knihovničkou a hracím koutkem. Dětem i pedagogům slouží žákovská a učitelská knihovna. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem, pracovní dovednosti rozvíjejí na školním pozemku.

Družina s jídelnou sídlí v moderní dvoupodlažní přístavbě s terasou, odkud je vstup na školní hřiště i krásnou školní zahradu umožňující výuku i relaxaci. Nová výstavba, jejímž cílem bylo poskytnout žákům komfortnější pobyt ve škole, získala roku 2019 ocenění „Nejlepší novostavba roku“.

Projekty

Dle věkových kategorií škola poskytuje vyžití všeho druhu. „Projektový den - práce s pískem OPVV Šablony III“ nabízí seznamování s přírodními materiály, „Ekovýchava“ pak žákům přibližuje činnost záchranné stanice živočichů atd. V oblibě je též dění související s různými svátky, jako je například Halloween, Mikulášské veselí, zhotovování vánočních ozdob atd. U příležitosti Světového dne úklidu se všichni žáci školy každoročně zúčastňují akce „Ukliďme náš Chlum“.

V rámci Projektu „Nadaný prvňáček“ si nadaní žáci rozvíjejí dovednosti v oblasti matematické gramotnosti, což podporuje logické uvažování, prostorovou představivost a tvořivost. Do oblasti pilotních projektů patří například Slabikář pro výuku čtení v první třídě zábavnou a naučnou formou. Další zajímavý projekt nesoucí název „Kam chodí táta s mámou do práce“ spočívá ve spolupráci s rodiči či prarodiči, kteří zvou žáky na svá pracoviště nebo přichází do školy a besedují s dětmi o svém zaměstnání. Díky tomuto projektu se rozvinula i přínosná spolupráce s mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM.

Závěr

„Jsme školou pro děti, rodiče, prarodiče a širokou veřejnost. Nabízíme přátelské vztahy, přívětivé prostředí a laskavý přístup. Všichni učitelé pedagogického sboru jsou plně kvalifikováni a společně se všemi zaměstnanci školy tvoří dobře fungující tým“, říká ředitelka ZŠ v Plzni - Újezdě Mgr. Helena Fenclová, držitelka medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost.