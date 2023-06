Osmdesáté narozeniny oslavila v těchto dnech zakládající prezidentka plzeňského klubu LC Plzeň Ladies Jana Flanderová.

Jubilantka Jana Flanderová | Foto: Eva Hubatová

Při ohlédnutí za dosavadním životem může být spokojená, neboť své životní krédo bohatě naplnila. A jaké to bylo? „Být dobrým člověkem, vzdělávat se a nebát se. Ve všech složitých situacích si najít něco, co mne osloví, pozitivně naladí a mohu pomoci ostatním. Pak jsem spokojená a daří se mi opět příjemně žít.“

Členství v plzeňských Lions Clubech

Letos je tomu přesně pětadvacet let, co se paní Jana stala členkou lionského klubu LC Plzeň Bohemia, kde po sobě zanechala nesmazatelnou stopu. „Lioni jsou lidé, kteří pomáhají zejména ve městě, kde působí, věnují se především zrakově postiženým, ale i jinak handicapovaným. Tato činnost mne plně zaujala a nadchla. V klubu i v distriktu jsem prošla všemi funkcemi,“ uvádí stále vitální žena, která v letech 2008 - 2009 zastávala funkci guvernérky Distriktu 12 - ČR a SR. Za své četné aktivity obdržela řadu lionských vyznamenání a dostalo se jí i významného ocenění Žena regionu Plzeňského kraje 2014.

Dalším životním mezníkem byl pro paní Janu rok 2018, kdy byla zakládající prezidentkou třetího plzeňského klubu LC Plzeň Ladies. „Tento dámský klub za dobu pětiletého působení předal potřebným již přes 600 tis. Kč. Podporuje především plzeňské seniory, postižené děti a jejich rodiny, dětské pacienty plzeňské Fakultní nemocnice a pomáhá úspěšně a rychle i na jiných místech. Již třetím rokem členky testují bezplatně zrak dětí v mateřských školách. Tento projekt Lví očko, u jehož zrodu jsem v r. 2009 stála, je velkým přínosem v rámci prevence zraku. Finanční prostředky na tyto činnosti klub získává na charitativních koncertech v katedrále sv. Bartoloměje, v kostele NPM a na krásných benefičních koncertech nazvaných „Trochu lásky neuškodí“ pořádaných v Masných krámech ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni. Velice úspěšné jsou golfové turnaje v Resortu Darovanský dvůr, módní přehlídka v Autocentru Šmucler a další dobročinné akce, líčí se zanícením sobě vlastním čerstvá jubilantka.

Malé ohlédnutí

Paní Jana Flanderová se narodila v roce 1943. „Naše početná šestičlenná rodina prožívala zejména v 50. - 60. letech dosti krušné chvíle. Moje maminka byla pro mne vždy vzorem neúplatného, cílevědomého a pracovitého člověka. Museli jsme vše umět nejen ve škole, ale i doma, nezahálet, být předvídaví a ničeho se nebát.“

Po ukončení studií byla paní Jana zaměstnána v ÚZÚZ a v Domě techniky ČSVTS. Na Krajské veterinární správě pak jako ekonomka strávila rovných 25 let. „Po revoluci jsem nastoupila do bankovnictví a pojišťovnictví. Atmosféra této doby mne uchvátila. Seznamovala jsem se s novými lidmi a myšlenkami a samozřejmě jsem se chtěla do stávající dění správně zapojit – a jak jinak, než pomocí jiným,“ dodává tato empatická dáma, která ve svém životě oceňuje funkci rodiny.

„Rodinné zázemí bylo v mém životě snad nejdůležitější a stále z něj čerpám sílu. Snažila jsem se přenést vše i do své rodiny. Vdala jsem se v roce 1970. Mým skvělým manželem se stal Ferdinand Flandera, který pracoval v Hutích Škoda Plzeň. Měli jsme dvě děti. Syn Jiří je finančním ředitelem firmy Stözle, dcera Hana ředitelkou vízového odboru MZV. Radost mně dělají i dvě dospívající vnoučata Jiří a Julie. K mým celoživotním zálibám patří kultura, památky a historie. Těší mě pobyt v přírodě a cestování, ale vždy se ráda vracím do své rodné Plzně,“ uzavírá své ohlednutí sympatická paní Jana, vyznačující se svým vřelým vztahem k lidem.