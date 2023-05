Velkého úspěchu dosáhli žáci ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni v Mezinárodní výtvarné soutěži IMAJ – Centre Pour L'UNESCO v Troyes ve Francii.

2. místo v kategorii 14 - 17 let získala Nikola Breuová. | Foto: se svolením Alexandry Jíšové

Soutěž nesoucí název „Graines d’artistes du monde entier“ Světového uměleckého institutu mládeže (IMAJ) 2023 s tématem „Příběhy a legendy mé země“ se letos zúčastnilo 3 876 účastníků ze 70 zemí světa. Práce laureátů a nominovaných budou vystavené ve francouzském Centru UNESCO v Troyes od 30. 5. do 3. 6. 2023. Obrázky všech autorů budou poté uchovány v Artotéce "Mémoires du futur" této významné instituce.

Úžasné 2. místo v kategorii 14 - 17 let získala Nikola Breuová. Porotu zaujala rozměrná kresba Kněžny Libuše předpovídající budoucnost inspirovaná klasickými ilustracemi Věnceslava Černého ke Starým pověstem českým zhotovená přírodním uhlem a bílým pastelem. V kategorii 10 - 13 let krásné 18. místo obsadila Lucie Krupařová a na 24. místě se umístila Sofia Valdhansová. Mezi prvními 100 nominovanými jsou: Julie Hubatová (kat. 6 - 9 let, Kněžna Libuše - papírořez) a dále Anna Voříšková, Amálie Denková a Jaromír Vojík.

Z úspěchů v této mezinárodní výtvarné soutěži měly radost i pedagožky Alexanda Jíšová a Helena Vendová, které svým přístupem podněcují talent a lásku k výtvarnému umění.

Eva Hubatová