Knihovna města Plzně aktivně podporuje digitální vzdělávání seniorů. Základní zaškolení v používání počítače poskytují všechny její velké provozy, v rámci projektu Digitální odysea navíc seniory učí, jak správně ovládat tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat po internetu.

Součástí digitálního vzdělávání seniorů v Knihovně města Plzně je také projekt Senioři píší Wikipedii. | Foto: se svolením Knihovny města Plzně

Ti pokročilejší pak mohou s knihovnou například editovat Wikipedii. Vše je zdarma, jen je třeba být registrovaným uživatelem knihovny a domluvit si termín předem.

Díky projektu Digitální odysea si senioři starší 65 let mohou z knihovny vypůjčit tablet či chytrý mobil domů nebo si nechat poradit s jejich uživatelským ovládáním – jak individuálně, tak v kurzech s odborným lektorem. „Digitální propast mezi generacemi se zvětšuje. Vše se stále více přesouvá na internet, je proto důležité zajistit, aby na cestě do digitálního světa nikdo nezůstal pozadu,“ říká Zbyněk Topinka, vedoucí Hudební a internetové knihovny a organizátor kurzů. „Náplní lekce proto může být orientace na webu, založení a používání e-mailové schránky a osobního profilu na sociálních sítích, vysvětlení, jak používat přenosná zařízení jako flash disk, pomoc se zálohováním dat, základní práce s fotografií nebo pomoc při instalaci volně dostupných aplikací,“ dodává.

Výpůjčky tabletů a mobilních telefonů a individuální konzultace nabízí Ústřední knihovna pro dospělé, Hudební a internetová knihovna a Obvodní knihovna Lochotín, nově je připravuje také Obvodní knihovna Skvrňany. Také ve všech dalších velkých provozech Knihovny města Plzně se mohou senioři seznámit se základním ovládáním počítače, internetu, e-mailu, textového editoru, katalogu knihovny nebo Facebooku. Hudební a internetová knihovna navíc organizuje delší kurzy s odborným lektorem a nabízí ukázky 3D tisku.

Rozvíjet počítačové dovednosti ale s knihovnou mohou i pokročilejší uživatelé. V případě dostatečného počtu zájemců se otevírá kurz editování Wikipedie Senioři píší Wikipedii. Je určen pro všechny, kteří si s počítačem a internetem už rozumějí a rádi by se naučili přispívat do největší internetové encyklopedie. „Vítáme seniory, kteří chtějí sdílet své cenné celoživotní zkušenosti a znalosti,“ zve Pavla Chládková, správkyně ICT a lektorka kurzů. „Při psaní Wikipedie můžete uplatnit nejrůznější vědomosti a dovednosti – od odborných znalostí ze všech oborů, přes překlady z cizojazyčných Wikipedií, bibliografické „zdrojování“ článků až po jejich jazykovou úpravu,“ doplňuje. Na kurzy navazují pravidelné schůzky Wikiklubu, kde se setkávají zájemci o přispívání do internetové encyklopedie a kde jim je dispozici vždy alespoň jeden středně pokročilý wikipedista na případné konzultace.

V rámci projektu Digitální odysea už uspořádala Knihovna města Plzně pět kurzů s odbornou lektorkou z organizace Moudrá Sovička, kterými prošlo 58 seniorů. Dalších 113 konzultací provedli pracovníci knihovny individuálně. Kurzy Senioři píší Wikipedii prošlo od roku 2017, kdy proběhl první z nich, 51 nových wikipedistů a na Wikiklubu pořádaném cca jednou měsíčně se vždy sejde 6 - 8 účastníků.

Digitální odysea je projekt bezplatné výuky pro seniory 65+, kteří potřebují pomoci s rozvojem svých digitálních dovedností - zejména pro ty, kteří byli na internetu jen zřídka nebo nikdy. Připravila ho Nadace Vodafone Česká republika v rámci mezinárodního programu Hi Digital. Program Senioři píší Wikipedii je iniciativa zaměřená na zapojení seniorů do tvorby a využívání české Wikipedie s cílem zlepšit její kvalitu a rozšířit obsah o jejich znalosti a zkušenosti. Inicioval ji v roce 2013 profesor Jan Sokol, který byl sám dlouholetým nadšeným wikipedistou. Zlepšení úrovně digitální gramotnosti seniorů může mít pozitivní dopad na jejich praktický život i duševní zdraví. Nabídne jim příležitosti k získání informací, ke spojení se základními službami i k většímu sociálnímu zapojení s rodinou a přáteli.