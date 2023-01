Znáte ten pocit, když máte nějakou oblíbenou věc a stále se k ní vracíte a používáte ji a vůbec si nechcete připustit, že je to už na vyhození? Vybavuje se mi spousta takových předmětů nebo oblečení. Jednou jsem od své sestry dostala kalhoty, které patřily mé 12ti leté neteři. Má neteř je děvče jak se říká "krev a mléko" a ve spojení s genetickou výbavou, dochází k rychlému růstu a to nemluvě o ženských křivkách, které ťukají za dveřmi. Nevýhoda pro rodiče, výhoda pro mě. Kalhoty mě padly jako ulité. Pro mě je nejdůležitější oblečení, které mi zajistí volnost v pohybu a pocit, že v nich vypadám normálně.

Vyrážím sportovně oblečená se svými kalhotami za svým stářím nemocným otcem, který několik let žije v domově pro seniory. Přicházím akorát včas na oběd. Vyměním si úsměv se sestřičkami, které dávají každému obyvateli tohoto domova kus sebe v podobě péče, pohlazení a vlídného slova. Vážím si jich. Vstupuji do pokoje a vidím v malé světlé místnosti velké modré oči, kterým cosi chybí, propadlé tváře a ty dlouhé slabé nohy opadlé svaly. Pohladím ho po hrudníku a hlasitě pozdravím: "Ahoj tati, sedneme si, dáme čaj a oběd. Vidím radost z kratičkého vysvobození toho bezmocného těla, které neposlouchá svého pána a potřebuje pomoc druhého. Rychle se svlékám, nalévám černý čaj s jitrocelovým sirupem a jemně usedám na židli, sedím rovně s vypnutým hrudníkem a pomalu se mi kolena oddalují od sebe do úhlu, které mi tělo umožní. Pozice těla připomínala tanečnici na židli ozářenou reflektorem ve tvaru měsíce. A v tom přišlo to číslo. Naklonila jsem se s naplněnou lžíci horké polévky k ústům mého otce a přišla rána, řacha jako dělo. Prd to nebyl,v rozkroku jsem ucítila nenápadné uvolnění a lehký vánek. Čistý rozkroj mých oblíbených kalhot od stydké kosti až ke konečníku. To snad ne, celou zimu nosím dlouhý kabát a zrovna dnes jsem si vzala vestu nad zadek. Náboj smíchu byl nekonečný, škoda, že to nemůže sdílet i tatínek, srdečně by se jistě zasmál se mnou.

Za příspěvek mockrát děkujeme Heleně Štichové.