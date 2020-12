Zdeňka Babková (1935 - 2020) se narodila jako Zdeňka Červená 1. října 1935 v Mostě. Její rodiče byli Božena Červená, kuchařka, a Karel Červený, zámečník u Českých drah. Měla ještě sestru Miladu (provdanou Chovancovou). Po dvanáctiletce se zaměřením na pedagogiku, dostala umístěnku do školy do Chudenic.

Učitelka Zdeňka Babková se svou třídou. | Foto: archiv Evy Horové

Po nějaké době byla přemístěna do Dolní Lukavice, kde učila do roku 1989, kdy jí bylo 54 let. Odváděla svědomitou práci ve škole i mimo školu. Chodila například s dětmi na bramborové brigády. Paní učitelka byla hodně let třídní učitelkou, ředitelkou a od roku 1966 vedla učitelskou knihovnu. Po vyučování vedla s paní učitelkou Honzíkovou a Polívkovou kroužek dovedných rukou.