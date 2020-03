Dana Zátopková na archivním snímku. | Foto: Eva Hubatová

V pátek 13. března 2020 ve věku 97 let zemřela legendární atletka Dana Zátopková. Ke vzpomínce na nezapomenutelné osobní setkání s neobyčejnou ženou připojuji pár výňatků z loňského rozhovoru (Magazín Pátek č. 42, 18. 10. 2019, příloha Lidových novin „Být dobrý se vyplatí“):(…)Dny ubíhají hrozně rychle, naráz už je večer a já mám pořád plno nesplněných úkolů (…). Člověk, když je mu tolik, co mně, musí rozeznávat ty věci, které být musejí, a které být nemusejí.(…) Život je poměrně krátký. Máte dětství, pak život a pak už se klouže ke hrobečku. Éra plného života je hrozně krátká a člověk nestačí všechno obsáhnout a všechno se naučit. A když už spoustu věcí umím, vím, jak na to a mám na to správný názor, mám umřít? To je blbé, ne? (…) Pro mě byl život strašně zajímavý a dodnes je. Vůbec se divím, jak jsem si to zasloužila. Byla to spousta náhod, které mě potkaly a ten můj život usměrňovaly. Pokud člověk může říct, že žil, jak mohl a snažil se být dobrý, může být spokojený. Myslím si, že cokoli dobrého hodím do éteru, časem se mi v dobrém vrátí. Být dobrý se vyplatí.