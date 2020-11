Ilustrační snímek | Foto: Deník / Divíšek Martin

Vrací se vaši prvňáčci a druháčci ve středu zpět do školních lavic? Vyfoťte nám po podzimní pauze jejich návrat do školy. Fotku s krátkým popiskem (např. jak se děti těšily do školy, na výuku i spolužáky, jak výuka probíhala, atd.) posílejte na e-mail: servis.zapad@denik.cz. My poté snímky zveřejníme.