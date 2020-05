Jedenáctého května 1928, tedy přesně před dvaadevadesáti lety, se v Plzni na Roudné narodila Hana Šlaufová – budoucí básnířka, intelektuálka, pedagožka, podporovatelka nejen regionální kultury a všestranně zajímavá žena, kterou veřejnost zná jako Hanu Gerzanicovou.

Hana Gerzanicová. | Foto: Deník / Hana Josefová

Z tehdejšího Československa emigrovala v roce 1950 a po zastávce v Německu odešla do Austrálie, kde strávila značnou část svého nevšedního života. Působila mimo jiné jako učitelka na Power Coaching College v Sydney, na gymnáziu v Moss Vale, spolupracovala s redakcí exilového československého rozhlasového vysílání. Před emigrací studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, během ní pak na Catholic College of Education v Sydney se specializací na teologii a lingvistiku. Za svou uměleckou činnost získala již mnoho mezinárodních ocenění (např. International Poet of Merit Award, Evropská medaile Franze Kafky).