Dvě prázdninové odpočinkové výstavy Hybohledy ? Co to je? Pomůže Wikipedie? Jsou to dřevěné bedýnky s průhledem, kdy je vidět určitý obraz. A tyto hybohledy nyní vystavuje Pavel Macek v Domu historie Přešticka. A kdo stále neví, tady pochopí.

Jsou to „kouzelné“ malé dřevěné bedýnky, s kukátkem, plné různých převodů, kladek, koleček, táhel, díky nimž autor sestavuje různé scénky. Návštěvník si sám rozsvítí a pomalým otáčením mechanické kličky oživuje určitý děj.

Rozpohybuje se třeba výjev známé pohádky (O Červené karkulce), filmu (Čarodějův učeň), rvačka v hospodě podle Švejka Ladou kresleného a další, které již vytvořila autorova fantazie. Celkem je to osmnáct různě velkých bedýnek. Dále Pavel Macek vystavuje svoji další tvorbu, také související se dřevem, které se věnuje několik desítek let. Jsou to dřevoryty.

Podle informace autora jde o práci metodou „ztraceného dřeva“. To znamená, že používá stejnou matrici pro všechny barvy a mezi každým tiskem na ní znovu pracuje. Na stěnách v podkroví jich visí více než padesát. V přízemí je druhá výstava, tentokráte inspirovaná blízkou Šumavou a podílí se na ni tři autoři - Karel Titl, Iveta Kůsová a Veronika Pavlíková. Všechny tři autory spojuje láska k Šumavě, kraji, v němž žijí a který je k jejich práci stále inspiruje a z toho také plyne název „Šumava tajemná“. Karel Titl tvoří ze dřeva, Iveta Kůsová z hlíny a Veronika Pavlíková je doplňuje výrobky z různých přírodních materiálů.

„Název výstavy proto vychází z inspirace Šumavou, tajemnými čarodějnicemi, vílami a dalšími lesními bytostmi, stejně jako přírodninami, sloužícími lidem k výrobě dekorací do domovů," upřesnila název Radka Süssová.

Karel Titl pracuje s lipovým dřevem a představuje širokou škálu svých výrobků. Kříže a křížky, betlémy, plastiky, sošky. Tvoří také různé pohádkové postavičky, třeba Radouše, podle pověsti ducha hradu Radyně, ale také mnoho dalších. Ale třeba i ze současnosti, Dívka s růží, Ponocný. Autor je také tvůrce betlémů, jeden vyřezával i pro papeže. Iveta Kůsová se zabývá hlavně výrobou keramiky a pohádkových postaviček, vytváří ale také ručně točené hrnečky, keramické chaloupky a různé pohádkové postavičky.

Všechny pohádkové postavičky z její dílny jsou veselé, protože mají za úkol rozdávat radost. Stejně jako dřevořezbář Titl i ona se inspiruje šumavskou přírodou, jejími tradicemi a lidmi. Tam byl počátek keramických kachlí s šumavskými chaloupkami. A nápad vytvořit šumavská strašidýlka „přišel“ při čtení knih o Šumavě. Předchozí dva autory doplňuje Veronika Pavlíková. Ta využívá ke své tvorbě různé přírodní materiály, květy, trávy, listy, vždy v suché formě. A většinou je váže do věnců, které je možné pověsit na dveře, doma na zeď nebo tvoří z přírodních materiálů různé koláže. „Obě výstavy jsou otevřené v Domě historie Přešticka do 25. srpna ve všední dny od úterý do pátku dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin, odpoledne ve 14.00 až 17.00, v sobotu a neděli od 14.00 do 17.00 hodin,“ uzavřela povídání o letních výstavách Radka Süssová.