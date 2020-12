Přestože Apollo 13 nesplnilo zadaný úkol, stal se jeho let legendou. Na motivy této udá-losti, kterou J. Lovell popsal ve své knize Ztracený Měsíc, byl v roce 1995 natočen film s názvem Apollo 13, v němž hlavní roli Jamese Artura Lovella ztvárnil herec Tom Hanks. Proč o tom ale píšeme na stránkách Deníku?

James Artur Lovell (*1928) má kořeny v Dolní a Horní Lukavici. Jeho otec pocházel z Horní Lukavice, matka z Dolní Lukavice. Rodina koncem 19. století emigrovala do USA. Při letu Apollo 13 si Lovell jako připomínku svého českého původu s sebou vezl československou vlajku. V roce 1997 a 2000 navštívil Dolní Lukavici, 28. 10. 2000 přijel společně s jediným českým kosmonautem Vladimírem Remkem. Akce pro veřejnost se tehdy konala na fotbalovém hřišti.

Zdroj: archiv Evy HorovéNa obecním úřadě si J. Lovell převzal od starosty Václava Kvídery čestné občanství obce. Viz foto Pamětník Luděk Strouhal sdělil: „Dle vyprávění babičky a dědy Topinkových z konce šedesátých let 20. století vím, že v jejich domě č. p. 125 dožívali rodinní příslušníci astronauta Lovella. Má babička Anna Topinková (1899-1969) dokonce natočila po prvních vzletech Lovella do vysílání Plzeňského rozhlasu rozhovor, kde toto popisovala. Pak uháčkovala krásné šatičky na panenku, kterou měla připravenou jako dárek pro Lovella, když se ještě na konci šedesátých let připravovala jeho návštěva v Dolní Lukavici. Následné politické události toto zhatily.“

Eva Horová