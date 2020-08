Z výletu na Kleť | Foto: Lucie Nová

Vystoupat na Kleť by měl za život každý Čech. Pěšky je to sice pořádné "maso" zejména, když jdete strmě do kopce, ale pro ty, kdo si netroufají, je k dispozici lanovka. Na vrcholu je rozhledna, z níž jsou vidět při dobrém počasí i Alpy, a navštívit je možné i známou observatoř.