V sobotu 20. června se ve středočeské Kamenici konal Česká pošta rugby cup shodně pro obě kategorie. Turnaj se hrál v méně známé variantě 7’s. Sedmičková varianta hry počítá zpravidla s několika krátkými zápasy, kdy na hřišti je pouze sedm hráčů z každého týmu. Jen pro zajímavost, tento způsob hry je od roku 2016 součástí Olympijských her jak v mužské, tak ženské obdobě.

Do tohoto turnaje vyslala své výběry (tzv. Puzzles) i Asociace malých a mladých oddílů ragby (AMMOR), které je plzeňský ragbyový klub zakládajícím členem. Ve společných týmech hrají mimo Plzeňanů ještě hráči z Kralup nad Vltavou, Českých Budějovic, Rakovníku, Rumburku, Sedlčan a pražské Iuridicy. V týmech Puzzles nastoupilo celkem 10 kmenových hráčů Plzně, díky čemuž bylo naše město v této skupině nejvíce zastoupené. Takto namíchané týmy spolu hrají celou sezonu klasické ragby o patnácti hráčích a tento turnaj byl pojat jako zpestření konce ročníku a pro některé hráče také rozluka s kategorií, protože po prázdninách, zároveň s novou ligovou sezonou, dochází u starších ročníků k posunu do vyšší věkové kategorie.

Turnaj odstartovala starší kategorie U16 v 9:30. Mladší kategorie U14 šla na řadu následně po nich v 13:30. Kvůli vysokým teplotám se jednalo o velmi náročný turnaj nejen z pohledu fyzické připravenosti ale i psychické odolnosti, navíc vše umocněno posledním klaním v této sezoně. Týmům, v obou věkových skupinách, shodně nevyšel začátek turnaje, kdy se projevila dlouhá pauza, určitá tréma a rozdílné pojetí hry o semi a patnácti hráčích. V průběhu turnaje se nakonec hráči přizpůsobili, získali na jistotě, navrátili se ke své hře a začali předvádět pěkné ragby, tak jak jsme u nich zvyklí. Přidali jak po fyzické a technické stránce, kde tlačili soupeře a pokládali body v brankovišti, tak i po psychické stránce, kdy si začali více věřit, což vedlo k lepšímu obrazu hry.

Na závěr odehráli pár vyrovnaných zápasů, a to i s některými týmy, které se na “sedmičky” specializují a celoročně je trénují. Výběrové týmy nakonec braly třetí místo jak v mladších žácích, tak v kadetech. Trenéři se shodli ze aspekty hry, na které kladou důraz v tréninku se hráči snaží používat. Shodně pak můžeme konstatovat, že hráči dělají pokroky, a to je velmi potěšující.

Jsme rádi, že se v těchto pubertálních kategoriích sešla parta hráčů, kterým jde jak o sport, tak i o radost ze hry, zážitky, kamarádství a soudržnost. Nezaleží jestli jsou to hráči Plzně nebo jiných klubů, protože je radost je sledovat, když jsou pohromadě. To ale neznamená, že jsme nějak uzavření. A nejen v tomto věku mezi sebe rádi přijmeme nové tváře, vždyť rugby se dá hrát v každém veku, od 4 do 80 let.

Závěrem je třeba poděkovat nejen hráčům, ale především jejich rodinám za to, kolik času a energie obětují tomu, aby se v Plzni mohlo ragby hrát. Díky jejich nadšení, jedné z pěti hodnot ragbyového hnutí, se podařilo klubu přežít bez výrazných potíží právě končící a patrně nejobtížnější sezonu, do které zasáhla a zasahovala vládní opatření a nařízení.

Čestmír Motejzík