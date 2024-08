Knihovna města Plzně rozšířila možnosti bezkontaktního vracení knih. Ke stávající biblioschránce na Lochotíně přidala nově další dvě, které umístila ke vstupům do Obvodní knihovny Skvrňany a do Hudební a internetové knihovny na Slovanech.

Pohodlně vrátit své výpůjčky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu tak mohou nyní plzeňští čtenáři i v dalších městských částech. „Biblioschránky umožňují vrácení knih kdykoliv během dne, i mimo otevírací dobu,“ říká náměstkyně pro hlavní činnost Hana Nováková. Při vracení není třeba se nijak identifikovat, stačí knížky jednoduše vložit hřbetem napřed do otvoru schránky. Následující pracovní den je pak knihovníci odečtou uživateli z jeho čtenářského konta. „Další výhodou je, že do všech tří schránek označených logem Knihovny města Plzně mohou čtenáři vracet knížky vypůjčené v kterékoliv z našich knihoven,“ dodává náměstkyně.

Biblioschránka není ale určena pro vracení časopisů, CD nosičů a společenských her. Ty by se mohly při vhození do schránky poškodit nebo zablokovat vstupní otvor. Vracení je založeno na důvěře mezi čtenářem a knihovnou, schránka na něj nevydává žádné vytištěné potvrzení. Vrácení je ale možné snadno ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta na internetu nebo dotazem v příslušné knihovně.

close info Zdroj: se svolením KMP zoom_in Knihovna na Lochotíně má kromě biblioschránky pro vracení knih také výdejní box pro jejich půjčování.

Knihovna ale pamatuje i na ty čtenáře, kteří si naopak v běžné otevírací době knihy nestihnou půjčit. Výběr je zatím však omezený pouze na fond Obvodní knihovny Lochotín. Před ní je totiž umístěný výdajový knihobox, který funguje na podobném samoobslužném principu jako například oblíbené Alzaboxy. Knížky nebo jiné dokumenty, například audioknihy nebo deskové hry, si zájemci předem vyberou a objednají ve svém čtenářském kontu v katalogu knihovny. Následně jim přijde e-mail nebo SMS s přístupovým kódem a své výpůjčky si mohou vyzvednout kdykoliv se jim to během následujících pěti dnů bude hodit. Symbolickou cenu 10 Kč za jednu schránku pak zaplatí až při fyzické návštěvě knihovny.