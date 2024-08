PHP Developer - Účetní a Věrnostní Systémy (70 - 110.000 Kč) Jsme ryze česká technologická společnost a zaměřujeme se na vývoj provozně-účetních a věrnostních systémů. Aktuálně hledáme posily do našeho PHP Backend týmu a umíme být velice vstřícní - jsme otevřeni pracovnímu poměru, dlouhodobé spolupráci na IČO i částečnému úvazku. Nabízíme hybridní spolupráci, ale pokud chcete, můžete naše parádní kanceláře navštěvovat každý den - určitě tam někoho potkáte. Co myslíte, padneme si do oka? Náplň práce: Vývoj a údržba provozně-účetních a věrnostních systémů s využitím PHP, Spolupráce s frontend vývojáři, testery a analytiky na návrhu a implementaci nových funkcí, Optimalizace stávajícího kódu a zajištění vysokého výkonu aplikací, Dokumentace vývoje a zabezpečení aplikací. 65 535 Kč

