Vážení senioři, neváhejte a přijďte mezi nás do Centra Caolinum Nevřeň si zábavnou formou rozšiřovat své vědomosti a zároveň se pravidelně setkávat se svými vrstevníky.

Virtuální univerzita třetího věku v Centru Caolinum Nevřeň. | Foto: Adéla Honomichlová

V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských spolužáků, kteří mají – podobně jako Vy – zájem o plnohodnotně strávený čas. Příjemné pro Vás může být právě i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času. Vysokoškolskými lektory předem natočené videopřednášky jsou přenášeny přes internet do místa výuky v Centru Caolinum Nevřeň dle smluveného harmonogramu- 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek od 12:30 či 14:00 hodin (6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4. a 16.4.2020). Během přednášek se podává káva a čaj zdarma. od 12:30 České dějiny a jejich souvislosti II. Ve druhém díle přednášek České dějiny a jejich souvislosti se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek nás provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky. od 14:00 Čínská medicína v naší zahrádce Tradiční čínskou medicínu můžeme běžně využívat i my, neboť některé léčivé rostliny můžeme také pěstovat našich podmínkách. O použití bylinek, jejich pěstování a historii se dozvíte více během šesti velice zajímavých přednášek. Více informací ke studiu VU3V na https://e-senior.czu.cz nebo v Centru Caolinum Nevřeň.