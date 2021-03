Jaro je na krku a nadcházející dny lákají k procházkám i vyjížďkám. Sice by se vlivem nutných opatření mohlo zdát, že není kam jít, ale opak je pravdou! Máme v tomto případě velké štěstí, že katastr Spáleného Poříčí je největší ze všech obcí na okrese Plzeň-jih - skoro 56 km2, od severu k jihu měří více než 8 km a od západu k východu skoro 13 km.

A tak snad více než kdy jindy objevíte hustou síť současných i historických cest a cestiček, které jsme v minulých letech vybudovali nebo zrekonstruovali - můžete se projít po naučných stezkách, dojít po cyklostezce Zlatým údolím a okolo archeologického naleziště na Babinách až skoro do Žákavé, po cestě zpět přes Vlkov vystoupat do Lipnice a lesem okolo buddhistické stúpy a malebné Těnovické skály doputovat až do brdských lesů, protože i velká část Brd až za Hořici je náš katastr. Když by Vás ještě nebolely nohy, tak se vraťte Číčovem až k Borovnu a sestupte do malebného kaňonu Bradavy. A když budete cestou necestou sledovat její tok, dovede Vás okolo Hvížďalky a bobřích stromů zpět k nám.

A dál můžeme mluvit o Hořehledech a Kokšínu, který než přejdete, jste skoro na Planinech, o Struhařích s malebným okolím a našimi lesy až skoro do Blovic, o cestě na Karlov, do Dražkovic, na Ovčín a Pohodnici, kde si budete připadat jako na Šumavě…

A nezapomeňte - není špatné počasí, jen špatně oblečený výletník.

Ivana Paseková