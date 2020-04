Když začnu přemýšlet nad tím, jaké vlastně letos Velikonoce budou, nedokážu si odpovědět. Moje představa se pohybuje někde mezi virtuálním koledováním (přes telefon, SMS zprávu…) až po koledování v „plynových maskách“.

Je to zvláštní, ale zároveň vtipné. Myslím, že velikonoční vajíčka budu letos malovat pouze v powerpointu a budu je posílat mailem. :)

A jak to bude vypadat, když koledník ,,vyšupe” nějakou dívku třeba až po dvanácté hodině? A jak my dívky budeme koledníky polévat? Budou vůbec dodrženy každoroční tradice? Nikdy bych nevěřila, že něco takového, co se děje dnes, nastane.

Představte si to pondělní ráno bez koledníků. Vy, ženy, které máte doma alespoň nějakého muže, máte vyhráno. Ale co potom mají dělat dívky a ženy, které žijí samy…?

Přesto doufám, že se o nás muži i letos postarají a nenechají nás uschnout. I když pro letošek jim to tedy možná promineme, ale příští rok je opět budeme očekávat.

Adéla Veruňková, 1. B