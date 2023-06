Slovenská výtvarnice Táňa Kuzmová vystavuje ve Staré synagoze v Plzni svá díla, kde kombinuje textilní malby a šité kresby.

Slovenská výtvarnice Táňa Kuzmová vystavuje ve Staré synagoze v Plzni svá díla, kde kombinuje textilní malby a šité kresby. | Foto: Vladimír Křivka

Výstava nazvaná Textilná alchymie potrvá do 30. srpna. Otevřena je od neděle do čtvrtka od 10 do 17 hodin.