„Každý, kdo to zažil, tak to má pod kůží a nese si to dodnes. Je to taková historická událost, to je bez debaty, která v těch moderních dějinách, dnes tedy už v dějinách Česka, nemá vlastně obdoby nebo patří k těm vrcholným. A pokud měl někdo takové štěstí jako já a moji kamarádi a známí, kteří u toho byli, tak vám určitě potvrdí, že to pouto, které vzniklo tenkrát před těmi třiceti lety, tak že přetrvává dodnes. Že je to vlastně nesdělitelné někomu, kdo to nezažil. Tuplem nesdělitelné mladší generaci,“ popisuje své pocity Miroslav Anton.