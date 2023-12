K 5. ročníku Vánočního zpívání se v Úhercích sešli týden před Štědrým dnem a zdá se, že v obci na severním Plzeňsku vznikla další nová tradice, která obohacuje kulturní život v obci.

Vánoční zpívání v Úhercích | Foto: Vlastimil Blažek

Je to znát i na návštěvnosti při této akci. V roce 2022 byla účast obyvatel Úherec a okolí 200 lidí a vybralo se do kasičky 5 500 Kč. Letošního ročníku se účastnilo již 260 obyvatel a do kasičky se vybralo 9 556 Kč. Vybrané finanční prostředky pak slouží na úhradu elektřiny při opravách kostela, úhradu pojištění kostela a hlavně na finanční spoluúčast dotace z Ministerstva kultury ČR, z které se hradí opravy kostela. Postup stavebních prací v kostele sv. Josefa je vidět na první pohled.

Zahájení V. ročníku vánočního zpívání provedla Jiřka Cochlarová. Následovaly tři skladby saxofonisty Jaroslava Wisury a patnáct vánočních písní a koled v podání pěveckého sboru vedeného Janou Vacátkovou. Ve sboru složeném z občanů Úherec a okolí bylo 45 účinkujících. Závěrečné poděkování provedla Jiřka Cochlarová a Vlastimil Blažek.

Organizaci a přípravu akce zajišťovali manželé Hoškovi a Jana Vacátková, bohaté občerstvení nejvyšší kvality zajistili manželé Karáskovi. Poděkování patří i Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích za propůjčení kostela a Davidu Melicharovi za ovocný mošt, který se v kostele ohříval. Můžeme se těšit na další ročník v roce 2024.