Vánoční strom v Dolní Lukavici. | Foto: Eva Horová

Potěšilo nás, že vánoční strom v naší obci vyhrál anketu o nejhezčí vánoční strom. Je vánoční dominantou Dolní Lukavice od roku 2011. Na podzim roku 2011 si zastupitelstvo odhlasovalo, že na náklady obce nechají rozsvítit starou lípu před kostelem. Někomu by se to tehdy mohlo zdát bláznivé rozsvěcovat listnatý strom, ale dodnes se do Dolní Lukavice v čase adventu a Vánoc sjíždí lidé zblízka i zdaleka. Strom si takovou pozornost jistě zasluhuje. Lípa je velmi stará, pravděpodobně byla zasazena v roce 1854 u příležitosti slavnosti svatby Františka Josefa I. s císařovnou Alžbětou. Ze staré kroniky víme, že při sázení první lípy říkal Adolf Margold, syn pana direktora Františka Margolda následující proslov: „Sázím, sázím stromeček, co maličký školáček, až pak budu starším, bude stromem velkým. Ujmi se milý stromečku, trvej mnoho, mnoho roků, kdokoliv tě uzří, vroucně ať se modlí. Dobrý Bože, Otče nás všech, ať žije císař pán náš. Zachovej nám Františka Josefa, varuj se ho zlá nehoda, sešli požehnání k jeho dnešnímu zasnoubení.“ Při sázení druhého stromku říkala Kateřina Prachová, dcera Jakuba Pracha, domkáře z Dolní Lukavice proslov: „Ujmi se milý stromečku, pouštěj kořínky, rozkládej větvinky, dávej nám chládečku! Budem tě šetřiti, budeme pěstovat, a k Bohu věčnému zbožně se modlívat: Otče náš nebeský, tys k nám plný dobroty, dals nám císařovnu, milostnou Alžbětu, popřej mnoho radosti, ať u nás zakusí. Matku svou budem Ti nazývat, ona pak co dítky vroucně milovat.“ Po každém zasazení stromku zaznělo: „Sláva císaři, Sláva císařovně!“ Slavnost zakončila národní hymna a mnoho chudých lidí dostalo finanční obnos od hraběte Ervína ze Schönbornu. Na vánočním stromě je celoročně řetěz se světly LED. Jedná se o několik kilometrů světelného řetězu, který podléhá každoroční revizi. Technici na výsuvné plošině prohlédnou veškerá světla, která bývají poškozena ptáky, větrem nebo sněhem.